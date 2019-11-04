الأولى

قال مصدر برلماني لـ النهار ان اعضاء مجلس الأمة تلقوا تطمينات جديدة بأنه لا حل للمجلس جراء الأحداث السياسية الداخلية، وبأن استمرار المجلس ضرورة للقيام بالدور المنوط به، ما يستوجب استكمال مدته الدستورية وممارسة أدواره التشريعية والرقابية.

من جهة اخرى، وفي موازاة ما اثير اخيرا من استقطاب سياسي من جانب عدد من النواب والنشطاء ازاء الحل الشامل لمشكلة البدون الذي تبناه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسيقدمه خلال اليومين المقبلين، قال الغانم انا مصمم على بلوغ الهدف فإما ان انجح، وإما ان انجح.

من جانب مختلف، لفت قطب برلماني لـ النهار الى ان مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية سيكون الإنجاز الكبير الذي سيحققه مجلس الامة في دور الانعقاد الحالي لما له من فائدة كبيرة على الاقتصاد. وكشف عن ان اللجنة المالية ستمثل الورشة الفنية للوقوف على النواحي الاقتصادية للمشروع وجدواه وتوفيره لعوائد اقتصادية في مقدمتها فرص العمل للمواطنين.

ولفت المصدر الى ان ما يثار من مثالب دستورية حول المشروع ستتصدى له اللجنة التشريعية، متوقعا ان يكون هناك شبه اتفاق نيابي حكومي على تمرير المشروع بعد بحثه في اللجان البرلمانية المختلفة خاصة انه سيكون بمثابة مصدر دخل جديد وربما يكون مرادفا للنفط.

واشار الى ان اللجنة المالية البرلمانية ستعكف على اعداد ما يمكن اعتباره دراسة جدوى بشأن المشروع وخاصة انشاء المؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية والفائدة منها ومستوى المخاطر،وحقيقة انها ستحقق تنمية شاملة مستدامة وتجذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والأنشطة المالية وتدعم الاستقرار الاقتصادي، مضيفا ان اللجنة ستركز على عدد الوظائف التي سيخلقها المشروع للمواطنين.

واوضح القطب ان اللجنة التشريعية ستكون مكلفة بدراسة وبحث ومناقشة مواد مشروع القانون وعدم مخالفتها للدستور خاصة في نقطة الاشتباه بشأن عدم سيادة الدولة وقوانينها على المنطقة، وذلك في وقت لاحق من انتهاء تقرير اللجنة المالية متى ما رأى المجلس ذلك.

وقال: ان المشروع لن يتم تمريره من مجلس الامة الا بعد التأكد من عدم وجود شبهات دستورية عليه مع اننا نتوقع ان نسمع أصواتا من هنا وهناك تهاجم القانون، لكن الاحتكام في النهاية سيكون للأغلبية في مجلس الامة وليس لغيرها من خارج قاعة عبدالله السالم.

وفي نفس السياق، أكد مقرر اللجنة المالية ان اللجنة وضعت 3 مشاريع مقدمة من الحكومة ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي وهي المتعلقة بمشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية ومشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ومشروع قانون تعديلات على قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم خدمة الصيرفة.

وأفاد بان الاقتراحات بالقوانين المقدمة من النواب جاءت لحماية المنافسة والتسويات وقروض المواطنين والبديل الاستراتيجي والتعديلات على قانون الخدمة المدنية وقانون الحوكمة في الجهات الحكومية والتخصيص والهبات والمنح الخاصة المقدمة للدول الصديقة.

وذكر أنه تمت الموافقة المبدئية على سحب تقرير الاستبدال والقرض الحسن من جدول اعمال اللجنة بسبب نقص الجداول المقدمة للمجلس وذلك بهدف مناقشته مع الجهات المختصة.

وقال: سنقوم بدعوة الحكومة لبحث اقتراحي الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بشأن قروض المواطنين الذي يقضي بان يتم استقطاع غلاء المعيشة 120 دينارا لمن اقترض، على أن يتم شراء الفوائد من قبل الحكومة ويسدد المواطن أصل الدين ويكون قسطه الشهري 120 دينارا بدلا من 500 دينار وأكثر.