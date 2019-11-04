الأولى

ظهرت على السطح بعض الخلافات بين أعضاء مجلس الأمة حيث قال النائب عبدالله الكندري أنه قد تقدم باستقالته بعد تزكيته عضوا في لجنة حماية الأموال العامة، نظرًا لوجود تعارض للمصالح مع من ثبت مسبقاً تورطه في قضية تضخم الحسابات البنكية. وأضاف ان النيابة سبق أن حسمت واقعة تضخم الحسابات البنكية لأحد أعضاء اللجنة الحالية، وأن موضوع الايداعات المليونية ضمن أجندتي في حماية المال العام.

وتساءل: كيف سأتمكن من فتح ملف الايداعات في ظل وجود من ثبت تضخم حساباته المصرفية واستباح المال العام؟ هذا لن يستقيم سياسيًا ولا قانونيًا؛ فوجوده يعتبر تناقضاً لا يمكن قبوله.

من جانبه استغرب مصدر برلماني تأخر استقالة الكندري من لجنة حماية الاموال خاصة أن ذريعة الاستقالة كانت متوافرة منذ الثلاثاء الماضي، كاشفا عن أن الكندري كان يريد رئاسة اللجنة عبر اتصالات أجراها السبت الماضي، الا أنهم حجبوها عنه بإفصاحهم عن التزامهم مع النائب ناصر الدوسري لرئاسة اللجنة.

ولفت الى أن الكندري هو محامي احدى شركات الخدمات اللوجيستية التي لها عقود متصلة بالأموال العامة، ولها دعاوى قانونية ضد شركة لوجيستية أخرى لها عقود متصلة بالمال العام.

وتساءل المصدر: إذا كان السبب فعلاً هو تضارب المصالح فهل يستقيل الكندري من اللجان الأخرى؟!

من جانبها اختارت اللجنة التعليمية النائب عودة الرويعي رئيسا لها، والنائب خليل ابل مقررا.