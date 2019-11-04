الأولى

كشفت أرقام صادرة عن دراسة أعدها صندوق النقد الدولي إلى أن الكويت تعد أكبر دولة على مستوى دول التعاون الخليجي من حيث نصيب الإنفاق الحكومي في الناتج المحلي، حيث بلغت نسبته 56% حسب إحصائيات عام 2016 والتي قد تتجاوز 90% إذا تم قياس نصيب الإنفاق من الاقتصاد المحلي غير النفطي. (طالع ص 12-13)

وأوضحت الأرقام المقدمة ضمن أوراق العمل التي قدمت في فعاليات اليوم الأول لملتقى دعم المنتج المحلي الذي نظمته جمعية الصحافيين بالتعاون مع اتحاد الصناعات تحت شعار صناعتنا فخرنا، أمس، والذي أقيم تحت رعاية وزير التجارة وزير الخدمات خالد الروضان، أوضحت أن مشتريات الحكومة والخدمات والنفقات الرأسمالية ضمن ميزانية 2019/2020 بلغت 6.7 مليارات دينار والتي تشكل 15.4% من إجمالي الناتج المحلي البالغ قيمته 142 مليار دولار في 2018.

وأشار مسؤولون ونواب مجلس الأمة إلى أن إعطاء الأفضلية للمنتج المحلي سينعكس إيجابًا وبصورة كبيرة على الصناعة المحلية ومنتجاتها وعلى الدورة الاقتصادية بأكملها.

وفيما تطرق بعض المتحدثين للتحديات العديدة التي يواجهها القطاع الصناعي من بينها غياب توزيع مناطق صناعية جديدة في الكويت منذ نحو نصف قرن وأن الاهتمام الحكومي بدعم القطاع الصناعي ليس على مستوى الاهتمام بقضايا أخرى مثل القضية الإسكانية، أشار آخرون إلى أن تشجيع المكون المحلي ودعم الصناعات الكويتية وإحلال المنتجات الكويتية بديلاً عن الواردات الأجنبية يعد هدفاً وتوجهاً أساسياً للدولة، كما أن قطاع الصناعة المحلية يعتبر عمود الاقتصاد الوطني.

وأجمع المتحدثون على ضرورة وجود ترابط ورؤية متكاملة للجهات المعنية بالشأن الصناعي وأن تكون هناك مرونة في اتخاذ القرارات الاقتصادية بما ينعكس إيجاباً على القطاع الصناعي في المدى الطويل.