الأولى

علمت «النهار» أن هناك توجهاً لتغيير مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية، موضحة أن تلك التغييرات تأتي على خلفية الملاحظات التي أبداها تقرير ديوان المحاسبة حول أداء الشركة والمخالفات الجسيمة التي شهدتها الشركة.

وكان تقرير ديوان المحاسبة قد أشار إلى أن الشركة تسببت في هدر نصف مليار دينار من المال العام، بسبب إصرار الشركة على مخالفة القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الديوان الى إرسال الشركة الكثير من الكتب الى كل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وإدارة أملاك الدولة، ونتج عن تلك المراسلات صدور قرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد تطبيق أحكام القانون للمواقع التي انتهت عقودها، والتي سيجري طرحها في الفترة المقبلة، الأمر الذي ترتّب عليه إيقاف العمل بالقانونين رقم 7 لسنة 2008، و116 لسنة 2014.