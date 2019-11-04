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بغداد - الوكالات: قطع المحتجون في العراق امس طرقا رئيسة في العاصمة بغداد ومدن جنوبية ما أدى الى تعطيل عمل مصارف ومؤسسات حكومية وسط دعوات الى عصيان مدني فيما حذرت الحكومة من حدوث ازمة في المواد الغذائية نتيجة إغلاق المحتجين ميناء ام قصر الحيوي في البصرة....(طالع ص 18).

وفي تصعيد جديد للاحتجاجات اقدم محتجون امس على قطع عدد من الطرق الرئيسة وسط وجنوبي بغداد منها ما يربط العاصمة بالمحافظات الجنوبية.لكن مصدرا أمنيا اكد ظهر امس إعادة فتح أغلب شوارع العاصمة بعد انسحاب المتظاهرين.

وفي الجنوب قطع محتجون جسر الحضارات احد اهم جسور مدينة الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار. وفي البصرة واصل المئات من المحتجين لليوم الثاني على التوالي قطع الطريق المؤدي الى ميناء ام قصر احد اهم منافذ التجارة العراقية الى العالم. كما قطعت طرق مؤدية الى عدد من الحقول النفطية وابرزها حقل مجنون العملاق في ميسان.

في المقابل حذر وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني من أن استمرار الاحتجاجات أدى إلى التأثير سلبا على ميناء أم قصر وأضاف العاني، أن الاحتجاجات أدت إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية في الميناء.

من جهة ثانية ذكر بيان حكومي أن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية لبحث آخر التطورات، والتأكيد على أداء الأجهزة الأمنية مهامها لحفظ الأمن والاستقرار، وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين».

وفي هذا السياق أعلنت السلطات العراقية، أمس إحباط مخططات لهجمات إرهابية تستهدف بغداد ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» صورا قالت إنها تتضمن متفجرات وأجهزة اتصال كانت معدة للتفجير في وقت خروج المتظاهرين إلى الشوارع. ونقلت الوكالة عن خلية الإعلام الأمني، قولها إن اعترافات «الإرهابي أبو هارون» أسهمت في العثور على متفجرات وأجهزة اتصال. ولم تحدد خلية الإعلام الأمنية هوية «أبو هارون» أو الجهة التي ينتمي إليها، واكتفت بالقول إنه اعتقل خلال كمين نصب جنوبي بغداد.