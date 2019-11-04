الأولى

وضع المتسابق الكويتي علي مخصيد الكويت ضمن قائمة العشر الأوائل في فئة الدرفتنغ ضمن أولمبياد السيارات المقامة في إيطاليا، بعد أن حرمه العطل الفني الذي أصاب سيارته وسوء الأحوال الجوية من الوصول إلى المراكز الأولى. (طالع ص 22-23)

ونجح مخصيد على سيارته (بي ام دبليو - آي46) في تجاوز التصفيات والوصول إلى الدور النهائي، ونال اعجاب الحضور وبقية المتنافسين بعد أن قدم عروضاً رائعة، لكن سوء الأحوال الجوية بالإضافة إلى العطل الفني الذي أصاب سيارته حرمه من مواصلة المنافسة. الجدير بالذكر أن مخصيد هو بطل الكويت في هذه الفئة، لكنه لم يعتد على خوض المنافسات في مثل هذه الأحوال الجوية خصوصاً أن الأمطار كانت تنزل بغزارة وهذه الفئة بالذات تعتمد على انزلاق المحركات، الأمر يصعب من مهمة كل المشاركين.

وفي فئة الكارتنغ سلالوم، سجل المتسابق الشاب مرشد المرشد أسرع زمن على الحلبة في مواجهة المنتخب الكويتي أمام روسيا. واحتل الفريق الكويتي الذي يضم المرشد إلى جانب حصة الفارس المركز الـ 12 علماً بأنهما يخوضان مشاركتهما الدولية الأولى. وفي فئة الديجيتال تأهل راشد الرشدان إلى الدور ثمن النهائي بعد أن واجه متسابقين عالميين أصحاب خبرة كبيرة.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح بمشاركة الكويت في الأولمبياد الأول لسباقات السيارات ما يعكس تقدم رياضة السيارات في الكويت مؤكدا حرصه الخاص على دعمها.

وقال الشيخ فهد ناصر الصباح: اننا سعداء بالتواجد مع اخواننا المتسابقين الذين يرفعون في هذه البطولة العالمية الجديدة علم الكويت ويمثلون رياضة السيارات العربية والخليجية معربا عن اعتزازه بما لمسه من حماس وروح عالية لدى أعضاء المنتخب الكويتي في هذه المنافسة الدولية القوية.

وشدد على الأهمية الخاصة للحضور البارز وتمكن متسابقو المنتخب من المشاركة في جميع السباقات الستة لهذه البطولة الأولى من نوعها التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات لألعاب رياضة المحركات (فيا) على مستوى المنتخبات الوطنية مشيرا الى رغبة الكويت وسعيها الى استضافة نسختها الثانية القادمة.

وأضاف الشيخ فهد الناصر الصباح أن رياضة السيارات توسعت وترسخت في الكويت حيث أصبح لديها منافسون دوليون كثيرون مؤكدا أن اللجنة الأولمبية وهو شخصيا كعاشق لهذه الرياضة حريصان على تقديم وتوفير كل الدعم المستطاع للهيئات والرياضيين والهواة.