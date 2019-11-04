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قالت الادارة العامة للطيران المدني ان البدل الموحد لنظام العمل والبدلات والمزايا لموظفي الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي العاملين بنظام النوبات معروض حاليا على مجلس الخدمة المدنية معربة عن «أملها في اقراره بأقرب وقت».

واشار المدير العام للطيران المدني يوسف الفوزان في تصريح صحافي امس الى أهمية اقرار هذا البدل للعاملين بنظام النوبات ليعود عليهم بعائد مادي أفضل ويرفع كذلك من أداء الطيران المدني.

وذكر الفوزان ان وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان «خاطب الجهات المعنية لاقرار البدل الخاص بنظام النوبات بما يتوافق مع قوانين وقرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية مع التزامه بكل حقوق الموظفين المستحقة».

وافاد بان رئيس الطيران المدني عقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس ادارة نقابة العاملين بالادارة الأسبوع الماضي بحضور عدد من المسؤولين للاطلاع على مطالب النقابة وسماع مقترحاتهم.

وبين انه كان هناك لبس حول المستحقين للبدل الموحد اذ ان البدل الموحد هو بدل لموظفي الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي بنظام النوبة ولا يشمل كل موظفي الطيران المدني مشيرا الى مخاطبة النقابة عبر الكتاب رقم (33/432) بتاريخ 30 سبتمبر الماضي لتوضيح الامر.

وقال ان الاجتماع تطرق الى مساعي ومخاطبات (الطيران المدني) للجهات المعنية بشأن المطالبة باقرار البدل الموحد لنظام العمل والبدلات والمزايا لموظفي الجهات العاملة في المطار لاسيما النظام الخاص بالمراقبين الجويين.

واعرب عن ترحيب (الطيران المدني) بأي مقترحات أو مطالبات جديدة من النقابة لدراستها بشكل رسمي مع الجهات المعنية وفق ما تقتضي المصلحة العامة، مؤكدا ان (الطيران المدني) لم تتلق حتى الآن أي مطالبات رسمية أو مقترحات جديدة من قبل النقابة بهذا الخصوص.