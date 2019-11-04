الأولى

أصدر مدير عام هيئة القوى العاملة أحمد الموسى، تعميما اكد فيه عدم صرف عمالة للشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بشأن مشروع إنشاء المدن العمالية، اذا تجاوز عدد عمالتها 1000 عامل، إلا بعد إجراء المراجعة من جانب المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.

من جانب آخر، طالب الموسى، بعدم تجديد تراخيص استقدام العمالة المنزلية اذا لم يلتزم أصحاب المكاتب بتقديم نسخ من العقود المبرمة بينهم وبين المكاتب المرخصة في الدول الموردة للعمالة مصدقة من سفارة الكويت ومعتمدة من الخارجية الكويتية.

وذكر أنه عند مخالفة تلك التعليمات سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتجاوزين.

