الأولى

شدد وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة على اهمية تعويض اي قصور في عقود النظافة او في مراحل التسليم من خلال بنود الطوارئ، اضافة الى محاسبة المتقاعسين.

جاء ذلك بعد ان ترأس اجتماع اللجنة العليا للتخطيط بحضور مدير عام وقياديي البلدية ومديري افرع المحافظات ومديري ادارات النظافة العامة واشغالات الطرق في جميع الافرع. ودعا الى ضرورة تفعيل الادوات الرقابية لضمان سير العقود الجديدة بالصورة السليمة وتفادي اي قصور، كما اطلع على استعدادات الجهاز التنفيذي في البلدية لموسم الامطار وجهوزية الادارات ذات الاختصاص، وحث الجهاز التنفيذي ومديري الادارات على تغطية جميع اختصاصات البلدية ومساندة الجهات الحكومية الاخرى عند الضرورة.

ودعا الشعلة الى تطبيق الجزاءات على أي شركة تتقاعس عن اداء مهامها، مؤكدا انه لا مجاملات على حساب مصلحة الوطن والمواطنين، وان الاجهزة الرقابية هي العين الساهرة التي تكشف اي خلل او تقصير. وطالب الوزير باستحداث لجنة للنظافة تضم مسؤولين من البلدية ومن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، مشيرا الى اهمية تفعيل بنود الطوارئ اذا دعت الضرورة. وعن تدوير مراقبي النظافة قال ان ذلك يتم بشكل دوري ومستمر، داعيا في تصريحه الى تسريع عجلة الاصلاح في جليب الشيوخ.