الأولى

دعت وزارة الصحة إلى استكمال إجراءات تعيينات الأطباء الجديدة استنادا الى تفسير من إدارة الفتوى والتشريع حول ما يخص قانون الشهادات العلمية غير المعادلة.

وجاء في كتاب ارسله وكيل وزارة الصحة

د. مصطفى رضا إلى الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية إنه «بالإشارة إلى ما جاء برأي الفتوى والتشريع بأن يكون سريان أحكام القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وحيث ان اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، فيرجى اتخاذ إجراءات استصدار التراخيص الطبية واستمرار العمل بالآلية والضوابط والشروط والنظم المقررة من قبل صدور هذا القانون».