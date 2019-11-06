سياحة وسفر

كاندي مساحة جمالية على البسيطة بل تعد من أروع اللوحات الطبيعية منذ جادت العصور بالزهور تقرأ على ارضها رونق الجلال والنضار والحنين من البديع والبيان تفترش مساحتها على الخريطة سندسا من اخضرارها في شكل زهور ونباتات ترتوي من مياهها عذوبة وبريقاً ولما لا فالماء الناجم عن المد والجزر على شواطئها يشكل ملاذًا للعديد من أنواع النباتات والحيوانات فتنمو أشجار ما يولّد النظام البيئي الذي يحمي نفسه بنفسه. هنا تنمو أشجار القرفة، والخيزران وجوز الهند، من دون تدخل إنساني.

في هذه المدينة ينكشح الغيم فتحاول النسائم مقاومة عناد الضباب وتشبّثه بالتلال المحيطة ببحيرة المدينة الجميلة وإبعاده لتكشف عن منازل المدينة الملونة والفنادق المختبئة وسط الغابة الرائعة. فتعيش للحظات فوضى الألوان والعطور.

تشتهر كاندي بمناخها الجبلي مما يجعلها مقصد الباحثين عن الهواء النقي، خصوصًا خلال اشهر نوفمبر وديسمبر ويناير، إذ تجتاح أمسيات أروقة الجبال قوافل الفيَلة التي يمتطيها السيّاح والسكان الذين يستبقون اكتمال القمر بدرًا، فيعيشون مغامرة فريدة لا يعرف أسرار طقوسها سوى سكان المدينة. أما التنزّه على ضفاف بحيرتها الاصطناعية فهو تجربة لا بد منها، حيث يوجد معبد دانت الذي يضم رفات الكهنة البوذيين وهو الأهم في سريلانكا.

وكاندي قطعة من الربيع تسبق االزمان تزهو فى بريق شمسها النضرة والحقول حين تسطع الفصول مفعمة بألوان نضرة تشعّ حياة وأناقة وألقاً، الصبح فيها يمــــلأ الأفق بهـــــاه فتمطى الزهر والطير، وأمواج المياه تغني للحياة على انغام نسائم الربى التي تغني في ظل الغصــون فترقص أوراق الزهور على ارضها تلتقي الطبيعة بألوانها فتصنع ببساطتها الجمال والأناقة والدقة من تفاصيلها الجمالية، وأضفت عليها العصرية ميزة الراحة النفسية والرومانسية التي تزيد المكان رحابة واتساعاً وهذا ما يفسر كونها الان وجهة سياحية شهيرة ومقصدا للكثير من المسافرين من جميع أنحاء العالم لاقتنائها، طبيعة تشعر بأنها غير ممسوسة من بحيرات، أنهر، شلالات، حدائق، محميات طبيعية، مزارع، وكمية أشجار لا تنتهي ورحلات السفاري، سواء بالمركبات أو على الفيلة، أو سيراً على الأقدام والرحلات النهرية، والتي قد تمتد ساعات على ظهر القارب، تجوب فيها الأنهر وتشاهد الجزر المختلفة.

والتي تمارس فيها الرياضات المائية، التزلج على الماء، الغوص، والكثير من الأمور الأخرى. بجانب ما تشتهر به الصناعات الزراعية، كالشاي، التوابل، الأرز، وغيرها.

وكاندي واحدة من المدن البارزة التي ترمز إلى ثقافة سري لانكا، التي تجدها مجسدة في المتاحف والمعابد والكثير من الأماكن الدينية للحضارات القديمة.ومواصلة مع التاريخ بأشكال شيقة متعددة في ملحمة اختلطت فيها الأديان والأعراق، كما تختلط في حدائقها كل النباتات التي زرع الله بأنواع من الخيرات يسقيها بغمام لا ينقطع طله في ظاهرها اما في باطنها اللؤلؤ والزبرجد والياقوت وأندر الأحجار الكريمة النفيسة فضلا عن كونها مدينة ذات عناصر ومشاهد متنوعة، يمتزج فيها العمران الحديث بالعمران القديم آبان حقبة الاستعمار البرتغالي ثم الهولندي واخيرا البريطاني .ويوجد بها مطاعم عالمية وهندية وعربية تجذب وتشتهر بالحرف اليدوية الرائعة والمنتجات الحرفية المذهلة التي يحرص السائحين من كل حدب وصوب.

وكاندي هي ثاني أكبر مدينة في سريلانكا وواحدة من أهم مدنها، واسمها ترجمته الى العربية يعطي معنى «أرض الجبل»، وهو يوحي بصور من الروعة والتألق. التي نسجت من الأساطير والتقاليد والفن الشعبي المصانة من أهلها حية بحب. ويبلغ ارتفاعها أكثر من 500 م عن سطح البحر، ويبلغ عدد سكانها حوالي 110 آلاف نسمة وتعتبر العاصمة الثقافية لسريلانكا، وهي إحدى مدن التراث العالمي، وتبعد عن مدينة كولومبو 118 كم، وعن المطار الدولي في نقومبو 152 كم.

من الوجهات التي يمكن أن تزورها في كاندي، مثلاً أكبر حديقة نباتية في آسيا وحدائق الفيلة ورحلات السفاري ومصانع الأحجار الكريمة. بحيرتها التي تتوسط قلب المدينة وقد أنشئت في عام 1807 على يد آخر حكام مملكة كاندو ويدعى (سري ويكراماراجاشينها)، وقد غدت البحيرة فيما بعد من أجمل وأهم المقاصد السياحية. مثلها مثل جبال ناكلس (تعني المفاصل)، المكسوة بالخضرة وهي سلسلة من المرتفعات والكتل الصخرية التي تشبه قبضة اليد، ويقصدها محبو تسلق المرتفعات وسائقو الدراجات الجبلية. وهناك أيضاً حديقة بردينيا، وهي من أكبر الحدائق في سريلانكا وقد تأسست عام 1821 م ومساحتها 147 فداناً، وأنشئت لزراعة أشجار البن ومختلف النباتات المدارية، وتعتبر من أهم المقاصد السياحية في المدينة

ومزارع الشاي الرائعة الخضرة والمنتشرة على سفوح الجبال، يحرص السياح على زيارتها، خاصةً وهي أشبه بلوحة طبيعية تضج بالأخضر المتدحرج على الهضاب المحيطة بها.و متحف الشاي الذي يعود تاريخ انشائه إلى عام 1925 حيث كان موقعه مخزن تخمير الشاي ومصنعه، تم تجديده من جانب مجلس الشاي وجمعية «بذر» في سريلانكا. وفيه تتعرف على رائدَي الشاي، جيمس تايلور وتوماس ليبتون، والكثير من أدوات تجهيز الشاي .

بعد المتحف تتجه الى شلال رمبودا، وهو من أعلى الشلالات في العالم ويحتل المرتبة 11 من حيث العلو ويبلغ ارتفاعه 109 أمتار، ويتألف من ثلاثة أقسام علوي ووسط وسفلي ويقع بين كاندي ونوراليا، ويعتبر وجهة سياحيه رائعة ويزوره السياح لرؤية جمال سقوط مياهه الغزيرة والاستمتاع بجمال الطبيعة ومتحف كاندي الوطني سيشبع شغفكم، فهو من أهم المتاحف في سيرلانكا ويضم الكثير من الآثار والصور والتحف التاريخية الرائعة. تأسس المتحف في عام 1832 م وفتح أمام الجمهور في 1942، ويعرض الكثير من القطع الأثرية مثل الأسلحة والأدوات الزراعية والصناعية، فضلاً عن المجوهرات. ويصل عدد القطع التي يضمها إلى أكثر من 5000 قطعة.

وطرق الوصول إلى كاندي من مطار العاصمة كولومبو لها اكثر من خيار، فاما بواسطة الحافلة.من محطة الحافلات وتستغرق الرحلة ما لا يقل عن حوالي ثلاث ساعات. أيضا، يمكنك الوصول إلى كاندي من كولومبو عن طريق ركوب الحافلات العامة، او بالقطار هو أرخص خياراً، فضلا عن إن استخدام القطارات للوصول إلى كاندي سيكون أسهل بكثير. فضلا عن ذلك تتميز القطارات ما بين المدن في سريلانكا بكونها خالية من المتاعب وتمنح ركابها الفرصة للاستمتاع بمجموعة لا تقارن من المناظر الخلابة. مع العلم أنه يجب عليك الحجز مسبقا عند ركوب القطارات.، او بواسطة تاكسي: يمثل رحلة مريحة إلى كاندي، ولكنها ستكون مكلفة كذلك. يمكنك استئجار سيارة أجرة من محطة مطار كولومبو في رحلة تستغرق حوالي ثلاث ساعات تقريبا.

ونصيحة قبل السفر ان إدراك القيمة الجمالية في الشيء الطبيعي تتطلب وعياً وبصيرة تترجم إلى قدرة للغوص في بواطن الأشياء والاطلاع على جواهرها، وزيادة على ذلك ضرورة توفـر الخبرة القادرة على تمييز النفيس من الخسيس.

فالأمر يتطلب عنصر الخيال والخبرة واختيار زاوية النظر المناسبة للتعامل مع الوقائع، أي امتلاك صفات الفنان بصورة الجمال صفة جوهرية وقيمة لا تدرك إلا بالعقل والروح.

