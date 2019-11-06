النفط و الغاز

قام بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي «بيتك» بترتيب وإصدار تمويل مشترك لصالح مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 350 مليون دينار (ما يقارب 1.2 مليار دولار) وذلك بصفتهما المفوضين الرئيسيين لإدارة وترتيب إصدار تسهيلات ائتمانية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ومقسمة إلى شريحتين إحداهما تقليدية بقيمة 210 ملايين دينار والأخرى تمويل مرابحة بقيمة 140 مليون دينار.

وقد نجح كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي «بيتك» في تغطية كامل الاكتتاب الخاص بالتسهيلات التمويلية التي تهدف مؤسسة البترول الكويتية الحصول عليها لتمويل العديد من أنشطتها اليومية وذلك وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين في الأول من أكتوبر الحالي.

وشارك في ترتيب وتوفير شريحة التمويل التقليدية كل من بنك برقان، بنك الخليج، البنك الأهلي الكويتي، والبنك التجاري الكويتي فيما شارك في ترتيب وتوفير شريحة تمويل المرابحة كل من بنك بوبيان، بنك وربة، وبنك الكويت الدولي.

ويدعم حصول مؤسسة البترول الكويتية على تلك الصفقة التمويلية تنفيذها لاستراتيجية 2040 والتي تسعى إلى النمو واالتكامل لجميع أنشطة المؤسسة وترسيخ ريادتها في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم.

وتعقيباً على توقيع الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت صلاح الفليج: «يواصل بنك الكويت الوطني بنجاح القيام بدوره في ترتيب ومنح التسهيلات التمويلية اللازمة لقطاع النفط وذلك في إطار العلاقة الراسخة والقوية التي تربط البنك بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة».

وأضاف الفليج «أتقدم بجزيل الشكر لمؤسسة البترول على ثقتها التامة بالقطاع المصرفي الكويتي كما واشكر البنوك المشاركة مع بنك الكويت الوطني في تقديم التمويل اللازم لتلك الصفقة التمويلية الضخمة وهو ما يعكس ثقة القطاع المصرفي الكويتي

في صلابة الوضع المالي لمؤسسة البترول الكويتية وما تمتلكه من خبرات إدارية متميزة قادرة على قيادة المؤسسة بشكل حصيف ضد المخاطر وتنفيذ استراتيجيتها للنمو بكافة القطاعات».

وأكد الفليج على أن نجاح ترتيب ومنح التمويل لتلك الصفقة الضخمة يرسخ ريادة الوطني التي يعكسها حجم الميزانية العمومية للبنك وحصته المهيمنة على السوق المحلي وخاصة في القطاع النفطي.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن الناهض: يبقى «بيتك» شريكا رئيسا في الخطط الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، لتعزيز قطاع النفط والغاز الذى يمثل أهمية كبرى كمصدر اول لموارد الكويت،

واحد مشاريع خطة التنمية 2035، مشيرا الى ان عملية إصدار وترتيب التمويل المشترك، تعكس مكانة «بيتك» الكبيرة فى سوق التمويل الاسلامي وقدرته العالية على تمويل الصفقات الكبرى والمشاريع التنموية، وقيادة عمليات الترتيب لها، ودوره الرائد فى تطوير ادوات ومنتجات تمويلية متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية تعمل بالمشاركة مع نظم التمويل التقليدية.

وقدم الشكر للبنوك الاسلامية المشاركة مع «بيتك»، مؤكدا الثقة في القطاع المصرفي الكويتي، وخطط مؤسسة البترول الكويتية، منوها بمشاركات عديدة سابقة لـ «بيتك «بنفس المجال.

