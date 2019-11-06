النفط و الغاز

استقبلت شركة نفط الكويت وفداً من مجموعة البنك الدولي، ضم عدداً من المسؤولين رفيعي المستوى، والذين بحثوا موضوع خفض نسبة حرق الغاز في عمليات الشركة التي توليه اهتماماً كبيراً. وقالت الشركة في بيان إنه كان في استقبال الوفد بمعرض أحمد الجابر للنفط والغاز التابع لها، نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والغاز أحمد العيدان وعدد من المسؤولين المعنيين، فيما تقدم وفد البنك الدولي كل من مدير البرامج زوبين بامجي، ورئيس القطاع الفني مارتن هاولز.

وخلال الاجتماع بين الجانبين، سلط العيدان الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة والإنجازات التي تحققت في هذا السياق، حيث إنها لم تبخل بأي جهد لتجاوز هذه المشكلة البيئية، وبالفعل نجحت في خفض نسبة حرق الغاز بشكل ملحوظ.

وشهدت الفعالية تقديم عروض من أعضاء مجموعة عمليات الغاز، نالت استحسان الوفد الزائر، والذي أشاد أعضاؤه بأداء شركة نفط الكويت بكافة إداراتها. من جهته قدم وفد البنك الدولي عروضاً أثبتت التقدم الذي حققته شركة نفط الكويت وأدائها المتميّز في خفض نسبة حرق الغاز، كما أثنى على المشاريع والمبادرات التي قامت بها الشركة وأدت إلى هذا الإنجاز.

وفي ختام الفعالية، تم تنظيم جولة لمسؤولي البنك الدولي في أرجاء معرض أحمد الجابر للنفط والغاز، وذلك للاطلاع على ما يقدمه هذا المعلم الرائد من تجربة تفاعلية فريدة تهدف إلى التعريف بتاريخ وأهمية صناعة النفط والغاز.

