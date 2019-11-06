النفط و الغاز

أعلنت وزارة الـنـفـط عــن مشاركتها فـي الأسـبـوع الـثـقـافـي الكـويـتـي الثـاني عـشـر الـذي سـيـقـام في جـمهورية مـصـر العربية، خلال الفترة من 5 إلى7 نوفمبر 2019.

وقـالـت الــوزارة في بيان صحافي أن الأسبوع الكويتي سيكون تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أنه جار التنسيق في هذا الشأن مع سفارة الكويت لدى القاهرة ليكون التنظيم تحت شعار «الكويت في مصر».

وأوضح البيان أن مشاركة الوزارة تأتي إلى جانب العديد من الوزارات الحكومية الكويتية حيث تشارك بمجموعة من الكتب النفطية المتخصصة إلى جانب مجلة النفط، كما تقوم بالتعامل مع استفسارات الجمهور من المهتمين بالصناعة النفطية بالإضافة إلى التعريف بدور وزارة النفط وأهميتها . ومن المنتظر أن يشارك في افتتاح الأسبوع مسؤولون

حكوميون بارزون من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وعدد من موظفي السلك الدبلوماسي المعتمد من الجانبين وأيضا مجموعة من رجال الاعمال المصريين . علما بأن هذه المشاركة تعّد ضمن خطط الوزارة المتمثلة بالحضور الإعلامي والفعاليات

ذات الطبيعة المجتمعية بغرض الانتشار الإعلامي ومحاولة الوصول

الى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور العربي والدولي.

