النفط و الغاز

أقامت شركة نفط الكويت يوم السبت الماضي فعاليتها السنوية المخصصة لتنظيف الشواطئ، والتي حملت هذا العام عنوان «حافظ على اليال».

وأفادت الشركة في بيان بأن الفعالية أقيمت بالتعاون مع الجمعية اليابانية في الكويت وعدد من الجهات الأخرى، وذلك بحضور سعادة السفير الياباني لدى الكويت تاكاشي أشيكي، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح. وأشارت إلى أنه تم خلال الفعالية تنظيف شاطئ الشويخ بالقرب من مبنى مجمع القطاع النفطي، وشارك فيها أكثر من 400 من الناشطين والطلاب من كل شركة نفط الكويت، والجمعية اليابانية في الكويت، والهيئة العامة للبيئة بالكويت، ومدرسة دسمان ثنائية اللغة، وجمعية الكشافة الكويتية، وجمعية حماية البيئة الكويتية.

وتضمن الحدث كلمتين لكل من السفير الياباني ومدير عام الهيئة العامة للبيئة، اللذين شددا على أهمية مثل هذه الفعاليات في حماية البيئة، كما أكدا التعاون الدائم في هذا السياق، في حين ألقى رئيس الجمعية اليابانية في الكويت كورين سوزوكي كلمة ختامية أثنى فيها على الجهد الذي تم بذله من جميع المشاركين.

