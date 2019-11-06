النفط و الغاز

فيينا - «رويترز»: قال محمد باركيندو أمين عام «أوبك» إن آفاق سوق النفط لعام 2020 ربما تشهد صعودا محتملا، ليقلل فيما يبدو من أهمية الحاجة لتخفيضات أعمق للإنتاج.

وقال باركيندو في مؤتمر صحافي «بناء على الأرقام الأولية، يبدو أن 2020 سيشهد صعودا محتملا».

قال باركيندو إن انضمام البرازيل للمنظمة المنتجة للنفط محل ترحيب كبير مضيفا أنها لم تتقدم بطلب رسمي لذلك بعد.

وزادت «أوبك» إن المنظمة ستورد كمية أقل من النفط في السنوات الخمس المقبلة في ظل نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي ومصادر منافسة أخرى، على الرغم من تنامي الإقبال على الطاقة الذي يغذيه النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت المنظمة في تقريرها لآفاق النفط العالمي لعام 2019 المنشور امس إنه من المتوقع تراجع إنتاج «أوبك» من النفط الخام وغيره من السوائل إلى 32.8 مليون برميل يوميا بحلول 2024 مقارنة مع 35 مليون برميل يوميا في 2019.

وكتب باركيندو «جرى تعديل توقعات الإمدادات من غير أعضاء «أوبك» بصعود حاد، إذ إن أداء النفط المحكم (الصخري) الأميركي، بشكل خاص، فاق التوقعات». وأشارت «أوبك» إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة فضلا عن تحسن في كفاءة استهلاك الوقود واستخدام أنواع وقود أخرى كأسباب لخفض توقعات الطلب. وقالت إنها تتوقع انخفاض استهلاك النفط في الدول الصناعية أو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد 2020.

