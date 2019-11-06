النفط و الغاز

تحت شعار «تبرعك حياة»، نظمت شركة البترول الوطنية الكويتية حملة للتبرع بالدم في مكتبها الرئيس بمدينة الأحمدي.

افتتح الحملة نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة عبدالعزيز الدعيج، الذي نوه بحماس موظفي الشركة والعاملين في عقود مقاوليها للمشاركة في التبرع، والمساهمة في دعم مخزون بنك الدم المركزي، وتلبية احتياجاته من أكياس الدم.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الشركة تدشن بهذه الحملة سلسلة من الحملات التي اعتادت على تنظيمها سنوياً في مختلف منشآتها ومشاريعها، وذلك انطلاقاً من وفائها بمسؤوليتها الاجتماعية، واستشعاراً منها لأهمية هذه الحملات ولمردودها الإنساني الكبير والمؤثر. من جانبه، أشار رئيس القسم الطبي د. وليد الحربي إلى أن «البترول الوطنية» هي من بين أفضل عشر جهات داعمة لبنك الدم على مستوى الكويت، وهي حريصة على الاستمرار في أداء دورها بهذا الجانب، موضحا أن حصيلة هذه الحملة من أكياس الدم بلغت 106 أكياس، وهو رقم جيد ومشجع بالنظر إلى قصر المدة التي خصصت للتبرع.

