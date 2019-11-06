مال وأعمال

تراجعت بورصة الكويت بواقع 360 مليون دينار في 5 أيام خلال نوفمبر الحالي، بالغة 32.793 ملياراً مقابل 33.152 ملياراً بنهاية أكتوبر الماضي وذلك في ظل نزيف البورصة المتواصل للجلسة الخامسة على التوالي. وفي سياق متصل قد أنهت البورصة تداولاتها،أمس، على تراجع بشكل جماعي، حيث هبط المؤشر العام 0.41 في المئة، وانخفض المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.4 و 0.41 في المئة على الترتيب. وارتفعت سيولة البورصة اليوم 7.9 في المئة لتصل الى 20.98 مليون دينار مقابل 19.44 مليون دينار بالأمس، كما زادت أحجام التداول 38.1 في المئة الى 165.34 مليون سهم مقابل 119.77 مليون سهم.

وفي سياق متصل، استقرت الحسابات الخاملة عند مستوى 376 ألفاً بنهاية أكتوبر الماضي، بلغت نسبتها 95.9 في المئة، مقابل 4.1 في المئة للحسابات النشطة على مستوى السوق والتي بلغت 16 ألف حساب. ووفق تقرير بورصة الكويت عن حجم التداول وفقاً لجنسية وفئة المتداول، فقد بلغ اجمالي قيمة التداول 6.6 مليار دينارات لاجمالي عدد المتداولين وفقاً للجنسية بعدد أسهم بلغ 32.8 مليار سهم تقريباً، فيما شهد صافي تداولات الأجانب ارتفاعاً في بند أخرى بحوالي 524.8 مليون دينار على مستوى الأفراد والشركات والصناديق الاستثمارية، كما بلغ صافي تداولات «خليجي» على مستوى الأفراد والشركات وصناديق الاستثمار ومحافظ العملاء بواقع 16.46 مليون دينار وتراجع صافي تداولات الكويتيين على مستوى الأفراد والشركات والصناديق الاستثمارية ومحافظ العملاء بحدود 508.3 ملايين دينار

وأشار محللون الى أن الأداء العام لا يزال ضعيفاً مع استمرار التراجع للجلسة الخامسة على التوالي مع ترقب النتائج المالية للعديد من الشركات عن الربع الثالث من هذا العام قبل انتهاء المُهلة القانونية.

قطاعياً، تراجعت مؤشرات 7 قطاعات، أمس، يتصدرها البنوك بنحو 0.64 في المئة، يليه العقارات بواقع 0.49 في المئة، بينما ارتفع 3 قطاعات بصدارة النفط والغاز بنمو قدره 1.37 في المئة.

