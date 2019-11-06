مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقي 32 شكوى عقارية خلال شهر أكتوبر الماضي واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها، مبينة أنها أصدرت ترخيصين لاعلانات عقارية خلال الفترة ذاتها وترخيصا لمعرض عقاري واحد.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي ان ادارة العقار فيها أصدرت 24 ترخيص سمسرة اراض وعقارات وجددت 29 فيما تم تغيير 7 وواحد بدل فاقد واستبدال 11، والغاء 5 تراخيص سمسرة اراض وعقارات.

وذكرت أنها أصدرت ترخيصا فرديا واحدا لتقييم العقار وجددت خمسة لأفراد وترخيصا لشركة واحدة لتقييم العقار.

وأكدت «التجارة» متابعتها للمعارض العقارية والشكاوى والاعلانات في هذا الشأن وممارسة دورها الرقابي في اطار

القانون.

