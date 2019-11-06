مال وأعمال

شاركت شركة «كي جي إل»، في فعالية الادارة العامة للاطفاء، لتدشين ورشة صيانة الاليات والمعدات، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، والمدير العام لإدارة مؤسسة الإطفاء العامة الفريق خالد المكراد ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري م. سهى اشكناني وعدد من المسؤولين وقيادات الحرس الوطني ووزارة الداخلية ومديري «كي جي إل». في هذا السياق، أعلنت «كي جي إل» دعمها الكامل لجهود الادارة العامة للإطفاء، حيث سخرت نخبة من موظفيها الخبراء والفنيين المحترفين لصيانة الاليات وتجهيزها لتكون في جهوزية دائمة لمواجهة نداء الاستغاثة والإنقاذ على مستوى نطاق اجهزة الدولة، كما تم الأخذ بالاعتبار ما واجهته الادارة العامة للإطفاء في العام الماضي واخذ التدابير اللازمة وتوفير احدث الآليات الحصرية على صعيد الكويت والمنطقة، وتزويدها بـمعدات وآليات متطورة لمضخات سحب المياه الفائضة ما يسهّل من مهمتها وينعكس على سلامة وامان المواطنين والوافدين ويسهم في تخفيف الحوادث والاختناقات المرورية ومعالجة فيضان الطرق والشوارع. عبر الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية في الشركة المهندس محمد ميرزا عن سعادته لتوحيد جهود الشركة مع الادارة العامة للاطفاء.

