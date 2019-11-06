مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، امس، قرارا حدد بموجبه القواعد المنظمة لضمان تركيب قطع الغيار في السيارات وضمان اصلاح الأعمال الميكانيكية والكهربائية المتعلقة بها.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، ان القرار الذي حمل الرقم 415 لسنة 2019 حدد في مادته الأولى الجهة التي يسري عليها احكامه وهي ورش الاصلاح - الكراجات فيما يتعلق بتركيب قطع الغيار المستعملة والتي يتم تركيبها او تجهيز المركبات بها. واضافت ان المادة الثانية نصت على ان « لا تقل مدة ضمان الصيانة او الاصلاح او التركيب عن 30 يوما وقطع الغيار المستعملة عن 15 يوما تبدأ من التاريخ المبين بفاتورة ورشة الاصلاح «.

أوضحت ان المادة الثالثة اكدت انه «لا تقل مدة ضمان الماكينة المعاد اصلاحها -المجفتة- عن 90 يوما والماكينة المستعملة عن 30 يوما تبدأ من تاريخ تركيبها المبين بفاتورة ورشة الاصلاح»، فيما حددت المادة الرابعة مدة ضمان ناقل الحركة -الجير- المعاد اصلاحه -المجفت- بألا تقل عن 90 يوما وناقل الحركة المستعمل عن 30 يوما تبدأ من تاريخ تركيبه المبين بفاتورة ورشة الاصلاح، واستثنت من ذلك سيارات السباق على الا تقل مدة الضمان بشأنها في جميع الأحوال عن 30 يوما تبدأ من تاريخ التركيب المبين بفاتورة ورشة الاصلاح. وقالت «التجارة» ان المادة الخامسة نصت على ان « لا تقل مدة ضمان تركيب الهيدروليك الجديد عن 60 يوما، والهيدروليك المعاد اصلاحه -المجدد- عن 30 يوما، والهيدروليك المستعمل عن 15 يوما، كما لا تقل مدة ضمان مضخة - طرمبة- الهيدروليك عن 10 ايام تبدأ من تاريخ تركيبهالمبين بفاتورة ورشة الاصلاح».

وذكرت ان المادة السادسة اكدت ضرورة الا تقل مدة ضمان تركيب ضاغط هواء تكييف المركبة -الكمبروسر- او تعبئة غاز التكييف عن 60 يوما تبدأ من تاريخ التركيب او التعبئة المبين بفاتورة ورشة الاصلاح، فيما اشارت المادة السابعة الى انه «لا تقل مدة ضمان تركيب الهيئة الأمامية والخلفية الجديدة عن 30 يوم والمستعملة عن 15 يوما تبدأ من تاريخ الصيانة او الاصلاح او التركيب المبين بفاتورة ورشة الاصلاح».

وأضافت «التجارة» ان المادة الثامنة من القرار حددت مدة ضمان تركيب المسائل الكهربائية الجديدة بجميع انواعها بما فيها الاضاءة والمولد -الدينامو- والسلف بما لايقل عن 30 يوما والمستعملة عن 15 يوما تبدأ من تاريخ الصيانة او الاصلاح او التركيب المبين بفاتورة ورشة الاصلاح.

وأشارت الى ان المادة التاسعة تضمنت «لا تقل مدة ضمان تركيب الكمبيوتر الجديد عن 30 يوما والمستعمل عن 15 يوما تبدأ من تاريخ الصيانة او الاصلاح او التركيب المبين بفاتورة ورشة الاصلاح»، فيما نصت العاشرة على ان «لا تقل مدة ضمان صبغ المركبة عن 180 يوما تبدأ من تاريخ الصيانة او الاصلاح المبين بفاتورة ورشة الاصلاح». فيما حددت المواد11 وحتى المادة18 صلاحية الصيانة والتركيب والاصلاح.

