مال وأعمال

استكمالا لنجاحات معرض الكويت الدولي المتتالية في تنظيم معارضها العريقة قررت الشركة على ضوء هذه النتائج الإيجابية التوسع في هذا النشاط خارج الكويت، حيث تتوالى الاستعدادات لانطلاق معرض العطور العربية بدولة قطر الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي - المنظم الرسمي الأول للمعارض بدولة الكويت بالتعاون مع شركة اتيكس إنترناشونال (Attex) لتنظيم المعارض - خلال الفترة من 20 حتى 26 نوفمبر 2019 الحالي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات - قطر. يشارك في المعرض حشد من الشركات تمثل وكلاء عطور لمصانع ومؤسسات محلية وإقليمية ووكلاء ماركات عالمية فاخرة وشهيرة، والذين جاؤوا ليتنافسوا فيما بينهم لتقديم نخبة من أرقى نفائس منتجاتهم ذات الماركات العالمية من الطيب والعطور والبخور ومستحضرات التجميل. وبهذا الشأن أعلنت باسمة الدهيم المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي عن استكمال تغطية 90 في المئة من المساحات التأجيرية المخصصة للمشاركين بالمعرض، بمركز الدوحة للمعارض والبالغ مساحتها 5000 متر مربع.

ووصفت الدهيم معرض العطور العربية - قطر بانه أكبر تجمع متخصص في العاصمة القطرية الدوحة لبيع وتسويق وترويج صناعة العطور ونفائس الطيب والبخور ومستحضرات التجميل، حيث تم تغطية 80 في المئة من الحجوزات من قبل كبرى الشركات الكويتية العاملة في هذا المجال، متوقعة ان يجذب هذا المعرض على مدى أسبوع ما يزيد على آلاف الزوار من عشاق اقتناء العطور ونفائس الطيب والبخور لمشاهدة وشراء أحدث وأرقى الأنواع والاستفادة من العروض التنافسية والأسعار الخاصة.

