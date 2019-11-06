مال وأعمال

أعلنت شركة «أطياب المرشود» عن رعايتها الذهبية لمعرض الخريف للعطور الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي في الفترة من 24 أكتوبر حتى 6 نوفمبر2019 ، وبهذا الشأن ذكر وليد المرشود مدير عام شركة «أطياب المرشود»: «أن شركته تتمتع بنخبة واسعة من العملاء المتميزين بأذواق رفيعة ومعرفة بمنتجات الطيب والعطور الفاخرة، حيث تحظى منتجاتنا بإقبال هائل نظراً لما تحمله عطورنا الشرقية من سحر وغموض حيث تتسم بروائح غنية دافئة، إذ نقدم تركيبات وخلطات فريدة من العطور التي تلاقي رواجاً في أوساط النخبة الذواقة».

واشار المرشود ان شركته سطرت قصة نجاح عمرها 94 عاماً من الخبرة والجودة العالية في تجارة وصناعة نفائس الطيب والبخور حتى ذاع صيتها في كل مكان، وذلك بسبب جودة منتجاتنا العالية ودقة اختيارات مؤسسها آن ذاك المرحوم سليمان المرشود الذي يعد شيخ العطور والبخور بالكويت.

وزاد أنه تم تتويج ذلك بانتشارنا في 18 فرعاً موزعة على معظم المجمعات التجارية بمناطق الكويت المختلفة ، إضافة الى فروعنا الموزعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم في بداية 2020 افتتاح اول فرع لنا في لندن !

وعن جديدنا في هذا المعرض عطر الشغف الرمادي الذي هو الاصدار الثاني لعطر الشغف الاسود الشهير لدى الجميع وهذا العطر نزل في حملة اعلانات الطرق وأونلاين وهذه الحملة تعد من أكبر الحملات التي قام بها اطياب المرشود وايضا جديدنا كولكشن AURORA.

