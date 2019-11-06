مال وأعمال

اكد خبراء واقتصاديون على ضرورة ايجاد اليه لاعادة النظر في القطاع السياحي في الكويتي في ظل سيطرة شركة المشروعات السياحية على الواجهة البحرية وادارتها حيث ان العمل يدر بفكر هواة وليس محترفين وذلك بسبب غياب الخبرات الفنية التي تقوم بالنهوض بالقطاع.

وقال خبراء في الجزء الثاني من التحقيق انه لا يوجد سبب واضح في عدم محاسبة المسؤولين عن الشركة عن ما آلت اليه الواجهة البحرية التي اصبح الظلام يسيطر عليها فلم تستطيع مساندة القطاع الخاص الذي كان يعمل ولا استطاعت هي ان تقوم بواجبها في النهوض بهذا القطاع الحيوي فالشركة تملك أفضل المواقع في البلد فهناك شاطئ بطول 30 كيلومترا للأسف مهمل فليس هناك على الواجهة البحرية سوى الأبراج التي هي أيضا طالها الإهمال وأغلقت لعدة سنوات ولكن للأسف نجد هذا الشاطئ الطويل خالٍ من أي مشاريع ترفيهية.

ولذا رأي كثيرون ان الحل يكمن في الغاء شركة المشروعات السياحية التي تتعامل مع القطاع الخاص كخصم وحكم وانشاء هيئة عليا للسياحة والترفيه اسوة بما تم في المملكة العربية السعودية ويتم اختيار الكفاءات الصحيحة لادارتها كما بدأت المشروعات السياحة في بدايتها التي كانت سندا ورافدا للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

واضاف خبراء ان رؤى شركة المشروعات السياحية للاسف لم تتواكب مع رؤية الكويت سنة 2035 والمشاريع الكثيرة يجري تنفيذها مثل تطوير الجزر ومدينة الحرير وغيرها من المشاريع المليارية التي ستنقل الكويت إلى مستقبل أفضل، لافتين الى ان بعض القيادات في الدولة تتعامل مع القطاع السياحي بنظرية «اكرام الميت دفنه».

وشدد خبراء على ان القطاع السياحي في الكويت معرض للانهيار مع استمرار محاربة الصغار والحاقدين للقطاع الخاص مطالبين بضرورة ان العلاقة بين القطاعين الخاص والعام قائمة على الشراكة وذلك عبر تعديل القوانين «ضرورة». وفيما يلي رأي الخبراء لـ «النهار»:

بداية، أكد أمين سر اتحاد ملاك العقار والخبير العقاري قيس الغانم أن نقطة الارتكاز لتطوير المشاريع السياحية تقف عند ضرورة مشاركة القطاع الخاص في اعداد القوانين وتعديلاتها نظراً لأن الإدارات الحكومية لم تنجح مؤكداً ان الرؤية السياحية التي وضعتها الدولة في السبعينيات اسست على ان تنشأ شركة لادارة السياحة والترفيه وفي الوقت الماضي تقدمت الكويت سياحيا لكن تراجعت بشكل كبير في الاونة الاخيرة ما يطرح العديد من التساؤلات حول اسباب التراجع؟

وقال الغانم هناك اسباب ادارية وقيادية واخرى منهجية لسياسة الدولة ومن بينها التعديلات على القوانين التي جعلت الشركات والمستثمرين على الواجهة البحرية وغيرها يتحملون تبعات القرارات والقوانين التي لم تنشأ مبنية على مشاورتهم والاخذ برأيهم كقطاع شريك للتنمية.

وتابع الغانم يجب وضع استراتيجية ومنهجية مستقبلية لتطوير السياحة بمختلف مجالاتها لاسيما وقد لوحظ نجاح القطاع الخاص في انشاء مشاريع سياحية ومولات تجارية وانشاء مطاعم ومواقع ترفيهية وهو ما يعني ضرورة وضع استراتيجية تجعل القطاع الخاص ضمن فريق مشكل لوضع المقترحات والتعديلات حتى لا يصاب القطاع الخاص بأذى او ضرر.

وقال ان شركة المشروعات السياحية اصبحت في خبر كان بدليل سحب اكبر مشروع منها «المدينة الترفيهية والذي ظل خرابا لفترة واسند الى الديوان الاميري لتطوير المدينة وتوسعتها لتصبح من وجهات السياحة الجاذبة وهو ما يعني وجود خلل لدى الشركة».

وذكر الغانم ان الخطط التنموية تبنى على مراحل والقطاع السياحي يعد جزءا منها ويجب ان يضاف الى الميزانية كما يحدث لدى الدول المجاورة والبعيدة، متمنيا انشاء لجان تضم فريقا من القطاع الخاص في اعداد وتعديل التشريعات على جميع القطاعات التجارية من اجل انشاء قوانين متكاملة وجيدة.

بيروقراطية وغياب مخصصات

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود أن القطاع الخاص ظلم بسبب قرارات الإغلاق التي طالت بعض المرافق السياحية مثل شوبيز والمدينة الترفيهية وحديقة الشعب وعدد من المطاعم التي أدى إغلاقها إلى تضرر القطاع الخاص.

وأوضح أن البيروقراطية وتأخر المخصصات المالية من قبل وزارة المالية مع وجود منازعات بين شركة المشروعات السياحية كانت السبب في أن تكون يد الشركة مغلولة وتطوير المنشآت يحتاج لمبالغ كبيرة قد تصل إلى مليار دينار.

وأضاف أن ما ذكرته تقارير رقابية بشأن وجود هدر في المال العام لا يعني أن إدارة شركة المشروعات حصلوا على تلك الأموال وإنما قد يكون تقديراً لأموال كانت ستأتي للشركة لكنها لم تأت إليها.

وأضاف الحمود أن غياب تطوير المرافق السياحية يعود وبشكل رئيس إلى بيروقراطية حكومية ورقابة مسبقة وقضايا معلقة بين الشركة وعدد من العملاء لديها.

واضاف أن تطوير القطاع السياحي بحاجة إلى منح الشركة المزيد من السلطات والصلاحيات بالإضافة إلى منحها المخصصات المالية المطلوبة لتطوير المرافق السياحية بها.

وأضاف أن هذا الأمر يحتاج إلى دعم حكومي وإيمان بأهمية دور القطاع الخاص في تطوير المرافق السياحية في الدولة من خلال توافر المخصصات المالية وتقليص البيروقراطية التي تعرقل تنفيذ تطوير المرافق السياحية.

عجز في التطوير

وأكد الخبير الاقتصادي نايف العنزي، أن الشركات الحكومية دائما لديها عجز في التطوير والإبداع والتفكير مبيناً أن المشروعات السياحية واحدة من الشركات الحكومية الخاملة وسمعنا عن الخطط المستقبلية للتطوير لكن لا جدوى حقيقية مما يجري الحديث عنه بدليل تسارع التطورات حولنا وتهالك وموت وغلق مشاريع عندنا.

وقال العنزي أن القطاع السياحي والترفيهي يمثل أحد محاور تنويع الدخل وتتنافس الدول على تعزيز وتنمية هذا القطاع في حين أن الكويت بسبب الخمول للإدارات المنوطة بالمشروعات السياحية تراجعت بشكل كبير وهو ما انعكس سلبا على قطاع السياحة والترفيه في الكويت لافتاً الى أن الكويت قبل مرحلة التسعينيات كانت الأفضل في المنطقة ومن بعد تلك المرحلة شهدت تراجعا على العديد من المجالات نتيجة للفشل الإداري وعدم التطور والابداع.

وأشار الى أن العديد من المرافق السياحية والترفيهية متهالكة وقد اتجهت الحكومة الى طرح بعض المرافق للمزاد واخرها اكبر مرفق «المدينة الترفيهية» بالدوحة طرحت بالمزاد وفشل الأمر الى أن تم انتقالها للديوان الأميري وهو ما يؤكد ضعف اداء ادارة شركة «المشروعات السياحية» ناهيك عن عدم وجود روح النسخ والتقليد كما فعلت دول مجاورة وشركات عالمية

وتابع العنزي كان من الأجدي تطوير ادارة «المشروعات السياحية» وضخ دماء جديدة بدلا من سحب المرافق منها وطرح بعضها بالمزاد واصفا الشركة بالميت اكلينيكياً والذي يعرف عدم تحقق الفائدة من حالته داعيا الى ضرورة ترسيخ روح الإبداع في ادارة الشركات الحكومية لتتمكن من اعادة حساباتها وتتجه نحو اللحاق بقطار التطوير والابداع لتعزيز النموذج الكويتي بين الدول المجاورة سياحيا حيث تملك الدولة المقومات والامكانات التي تجعلها في الصدارة دائما.

مواقع ترفيهية

ومن جانبه، اشار الامين العام لاتحاد العقاريين أحمد الدويهيس الى ان القطاع السياحي في الكويت يواجه خللا وعزوفا عن التطوير من جانب متخذي القرار لعدة أسباب، مبيناً ان السياحة لا يجب ان تقتصر على التسويق في ظل الوفود السياحية التي تفد للكويت وخاصة في الموسم الشتوي ومعظمها من المملكة العربية السعودية، مشيراً الى ان هناك حاجة شديدة لتشغيل مواقع ترفيهية ومطاعم وخاصة على الواجهة البحرية التي شهدنا تراجعها اخيرا بسبب سحب العقود من المستثمرين وبعض المشاريع لم تشهد تطورا كما هو مطلوب.

وقال إن شركة المشروعات السياحية كمالك للمواقع لم تقم بالتطوير ومن جهة اخرى لم تترك الجهات المستفيدة والمستثمرة من تطوير المشاريع خلال الاونة الاخيرة وهو ما يتطلب اعادة نظر حول تحسين ادارة المرافق السياحية مع دعم وحماية الشركات الكويتية والمستثمرين وليس معاقبتهم وخاصة لكونهم انفقوا الاموال على تطوير المشاريع وهي كانت مشاريع قوية وناجحة.

وأوضح ان التطلعات المستقبلية تتطلب وضع لجان مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص تضع اهدافها تنمية مشاريع السياحة والترفيه مع اسنادها للقطاع الخاص الذي اثبت نجاحه في العديد من المشاريع التي كانت تدار من قبل الحكومة، معرباً عن اسفه في بطء اتخاذ القرارات التي تحفز على تطوير المشاريع السياحية والترفيهية لتنافس الدول التي تستقطب وفودا من الدول المجاورة خاصة بعد ان لوحظ في السنوات القليلة الماضية تنوع مشاريع القطاع الخاص في مجال الغذاء والتسويق السياحي.

البدر: هدر المال العام في مرافق الدولة

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السابق علي رشيد البدر أن هدر المال العام في مرافق الدولة أمر متوقع عند بناء الأبراج الفخمة لإيواء عشرات الألوف من البطالة المقنعة!، خصوصاً عندما تتكاثر الأجهزة الإدارية البيروقراطية والزائدة عن حاجة البلد ومتطلبات التنمية الحقيقية.

وأضاف أن موضوع هدر الـ 500 مليون دينار في المشروعات السياحية، فلا أعرف تفاصيله، لكن أعتقد أنه يعني قيمة الفرصة الاستثمارية المفقودة بسبب توقف العديد من المنشآت الترفيهية عن العمل وذلك في تقديري يعود الى مشاكل البيروقراطية الحكومية واجراءاتها واداراتها المختلفة والتي تقف عادة عائقا أمام تنفيذ أي مشروعات حكومية من هذا النوع ولا يتصدى لها كما يبدو وبفاعلية إلا تدخل الديوان الاميري.

ووفقا لما تداولته وسائل الإعلام اخيرا، فإن تلك المشروعات المطلوبة سيتم توفير تمويلها من هيئة الاستثمار وتحت إشراف الديوان.