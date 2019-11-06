مال وأعمال

أكد وزير المالية، د. نايف الحجرف أنه في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم، والتي تجعل المنافسة أشد بين مختلف شركات الطيران العالمية، فالجميع يتطلع الى فتح آفاق مستقبلية أكبر تسهم في رسم خارطة تاريخية لشركات الطيران العربية وتعزز التنمية المستدامة للعالم العربي، وهذا هو أكثر ما يشغلنا كمسؤولين حكوميين، حيث إن مكانتنا تحتم علينا تأمين مستقبل الشعوب من خلال التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتبادل والتعاون التجاري.

وأضاف الحجرف في كلمته نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بافتتاح اجتماعات الجمعية العامة السنوية الـ 52 للاتحاد العربي للنقل الجوي بحضور رئيس الادارة العامة للطيران المدني. الشيخ سلمان الحمود الصباح «يأتي دورنا كمجتمع عربي واحد مؤمن بأن تتضافر الجهود لتحقيق النجاح والأمن الاقتصادي لشعوبنا، من خلال مواجهة التحديات والعمل على تذليل الصعوبات تعزيزاً لمفهوم السوق العربي المشترك، والتعاون فيما بيننا لمصلحة مواطنينا والمقيمين على أرضنا».

دعامة أساسية

بدوره قال رئيس الجمعية العامة الـ 52، رئيس مجلس الادارة في الخطوط الجوية الكويتية، يوسف الجاسم:اختتمنا معكم احتفالاتنا بالعيد الخامس والستين للخطوط الجوية الكويتية، ووقفنا على التطوّر الكبير الذي شهدته هذه الشركة وقطاع النقل الجوي في الكويت منذ ذلك الحين.

وأضاف «في العام 1954 انطلقت (الكويتية) حاملة حلم الأباء المؤسسون لها من مطار الكويت الدولي في أول شبكة خطوط لرحلاتها محدودة لكل من البصرة وبيروت والقدس ودمشق وعبدان، لتتوسع الى ما يقارب الخمسين وجهة في مختلف القارات ولتتطور حركة النقل على متن طائراتها باطراد يناهز الخمسة ملايين مسافر مع نهاية العام المقبل».

وأوضح أن «الكويتية» كانت وما زالت تمثل دعامة أساسية من دعامات اقتصادنا الوطني فمسيرة النجاح هذه ليست فقط تطوّر طبيعي يتماشى مع تطوّر النقل الجوي بل هي تعود الى رؤية الحكومة الكويتية ومجالس الادارات المتعاقبة في الشركة لقطاع النقل الجوّي الكويتي وبنيته الأساسية التي أقيمت على أعمدة صلبة وراسخة.

وذكر أن مسيرة «الكويتية» تماشت مع مسيرة الاتحاد العربي للنقل الجوّي، فمنذ العام الأوّل لانطلاقة الاتحاد العربي للنقل الجوّي في 1965، انضمت «الكويتية» الى الاتحاد مؤمنة بالعمل العربي المشترك وأهميته في تطوير قطاع النقل الجوّي العربي، ولم يخب ظنّنا، فاليوم، قطاع النقل الجوي العربي يلعب دوره الكامل كمحرّك رئيس لاقتصاديات بلداننا العربية وأيضاً لاقتصاديات الدول التي تشغل اليها شركات الطيران العربية.

واستطرد قائلاً «نعتز ونفتخر كوننا جزءاً من الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد العربي للنقل الجوّي في تعامل شركات الطيران العربية مع صناعة النقل الجوّي المتغيرة وفي تمثيل مصالحها أينما كانت، وفي تسهيل تعاونها بما يعزز فاعليتها بهدف خدمة أفضل للمسافرين، ودعم أكبر للسياحة التي تتميّز بها منطقتنا العربية وحركة التجارة البينية فيها أو مع العالم الخارجي».

وذكر أن قطاع النقل الجوي بشكل عام والنقل الجوي العربي بشكل خاص يتعامل مع قضايا حيوية عديدة، فالأحداث الجيوسياسية في عالمنا العربي وحول العالم وضعف النموّ الاقتصادي يحتّمان علينا كشركات طيران بشكل منفرد أو مشترك تحت مظلة الاتحاد العربي للنقل الجوي، وبالتعاون مع حكوماتنا على تأمين أفضل بيئة تشغيلية للقطاع ليتمكن من متابعة لعب دوره في تلبية الطلب على السفر وخدمة المستهلك بأفضل وسائل ممكنة.

وحدد الجاسم 7 قضايا محورية مهمة، مبدياً ثقته التامة بأن الجمعية العامة للاتحاد ستتطرّق وتناقش هذه التحدّيات للوصول الى أفضل الطرق للتعامل معها،وهي كالتالي:

1- القيود التشغيلية الموضوعة في اتفاقيات خدمات النقل الجوّي والتي تحد من قدرة شركات الطيران على لعب دورها الاقتصادي بشكل كامل.

2- البنية التحتية من مطارات وسعة جوية والتي هي بحاجة ملحّة الى التوسع والتطوير لتلبية النموّ المتوقع في حركة السفر والشحن الجوي.

3- السياسات الحمائية من قبل بعض الدول حول العالم والتي تفسد التوازن التنافسي بين شركات الطيران.

4- ارتفاع رسوم استخدام المطارات حول العالم الى مستويات عالية جدًّا.

5- الضرائب العالية المستوى المفروضة على قطاع النقل الجوي.

6 - الالتزامات البيئية لشركات الطيران.

7- القيود على التأشيرات ما بين معظم الدول.

حال الصناعة

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، عبد الوهاب تفاحة، انّ توصيف حال الصناعة يجب أن ينطلق من توصيفٍ دقيقٍ للواقع واستشراف التوقعات المُستقبلية لاتجاهاته، وذلك لوضع أولويات العمل المناسبة للتعامل مع هذه الاتجاهات.

وأوضح أن الواقع، على مستوى الاقتصاد العالمي، هو أنّنا دخلنا في فترةٍ من تراجع النموّ نأمل ألا تصل الى حالة ركود، فهنالك مجموعةٌ محوريّةٌ من الدول التي ترتكز عليها مؤشّرات الاقتصاد العالمي، وهي مجموعة الدول العشرين، حيث تُشير المؤشّرات الاقتصادية لهذه الدول لعام 2019 الى تراجعٍ في نموّ الدخل الوطني في الكثير منها، وحتى أنّ بعضها قد بدأ يشهد بداية انحسارٍ في الفصل الثاني من هذا العام.

ولفت الى أنّ أسباب هذا التراجع متعدّدة وأولّها الصراعات التجارية وتبادل فرض الرسوم الجمركية، والتي ترافقت مع تجدّد حركاتٍ سياسية تدعو الى وضع ضوابط على العولمة ان لم يكن التخلي عنها، والعودة الى التركيز على المصالح الوطنية واعتماد مفاهيم التبادل التجاري الثنائي بدلاً عن الأُطر الحالية والمُتمثّلة بمنظمة التجارة العالمية (WTO).

واشار الى أن كلّ ذلك يأتي في أعقاب أطول فترةٍ من النموّ الاقتصادي استمرّت منذ العام 2010 وحتى مؤخّراً، والتي بدأت مع عمليات التحفيز الاقتصادي الكبيرة التي جرت اعتباراً من العام 2008 لمواجهة الأزمة المالية الحادّة التي حصلت حينئذٍ.

وعلى المستوى العربي، فانّ متوسط النموّ الاقتصادي في السنوات الأخيرة، وبالذات منذ عام 2011، والتغيّرات السياسية التي حدثت منذ ذلك العام، قد تراجع عن المستوى الذي كان يجعله جزءاً من شريحة نموّ اقتصاديات البلدان الناشئة، والتي تسجّل عادةً كمتوسط نموّ أكثر من ضعف النموّ الاقتصادي للبلدان المكتملة النموّ. ولكن ما يفرّق النموّ في منطقتنا عن غيرها من الأسواق الناشئة هو اعتماده الكبير على أسعار النفط. وبعد الارتفاع الكبير لأسعار النفط في عام 2008، والذي سُجّل خلاله متوسط الدخل الوطني العربي نموّاً بلغ 5.8 في المئة، تراجعت أسعار النفط ومعها تراجع مستوى النموّ ليصل في عام 2018 الى 2.6 في المئة، وهو نفس المستوى تقريباً الذي سجّلته الاقتصاديات الناضجة، واضافة ً الى تراجع النموّ الاقتصادي في العالم العربي، تواجه هذه المنطقة العديد من الأزمات والصراعات التي أضافت ضغطاً على هذا النموّ وأدّت الى تراجعٍ مهم في النموّ الاقتصادي للدول التي تشهد أزمات، وبالتالي تراجعت مساهمتها في النموّ الاقتصادي العربي.

