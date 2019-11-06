مال وأعمال

أقامت شركة الخطوط الجوية الكويتية حفلها الخاص بمناسبة ذكرى مرور 65 عاماً على تأسيس الشركة بمركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي، وذلك بحضور ضيفة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه رئيس جمهورية استونيا كيرستي كاليولايد، و وزير المالية د. نايف الحجرف، ورئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO الدكتورة فانغ ليو، وعدداً من السفراء والمسؤولين في الدولة ورؤساء شركات الطيران العربية.

هذا واستهل الحفل بالنشيد الوطني للكويت وآيات من الذكر الحكيم، ثم بدأت فقرات الحفل التي تضمنت عرض فيلم وثائقي يحكي تاريخ تأسيس الخطوط الجوية الكويتية منذ العام 1954 وحتى الآن ثم تقديم أوبريت غنائي بتقنية الهولوغرام للفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر، إضافة إلى أغنية خاصة بالمناسبة أداها الفنانان الكبيران عبدالله الرويشد و نبيل شعيل تضمنه أداء عروض فنية من أبنائنا وبناتنا طلبة وزارة التربية، اضافة إلى فقرات أخرى متنوعة.

وألقى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم كلمة بهذه المناسبة رحب من خلالها بضيوف الخطوط الجوية الكويتية وقال: «تحتفل الخطوط الجوية الكويتية اليوم بِمناسبةٍ عزيزةٍ على قلوبِنا جميعاً وهي مُضيْ 65 عاماً على انطلاق ناقلنا الوطني على يد الآباءِ المؤسسين َالذينَ غرسوا بحُلِمهِم في السادسَ عَشَرَ من مارس عام 1954 بَذْرةَ نشوءِ الطائرِ الأزرقِ وانطلاقِهِ محلّقاً في الآفاقِ يحملُ بين جَناحْيهِ معالمَ التميزِ والنجاحِ ومواقع الريادةِ المستحقةٍ في عالم الطيران التجاري».

وأضاف رئيس مجلس الإدارة: «ولعل ما يزيدُ هذه المناسبةَ بهاءً، تلازمها مع أفراح الكويت بعودة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أميرنا المفدى سالماً معافى إلى أرضه وشعبه الوفي، ومواكبةُ المناسبة لانعقاد الدورةِ الثانيةَ والخمسين للجمعيةِ العامةِ للاتحادِ العربيِ للنقلِ الجوي برعايةٍ كريمةٍ من سموِّ الشيخ جابر المبارك رئيسُ مجلسِ الوزراءِ حفظه الله وكذلك الاجتماع الخامس لرؤساء ومديري عامي الطيران المدني في الشرق الأوسط على أرض الكويت الحبيبة حيث يحل فيها الأخوة رؤساءُ وممثلوا شركاتِ الطيران العربيةِ ضيوفاً أعزاءً علينا مهنئين ومشاركينَ لنا ابتهاجنا بهذه المناسبةِ، فأهلاً ومرحباً بِهم في الكويت عاصمة الإنسانية وراعيها قائدُ العملِ الإنساني حضرة صاحبُ السموَّ الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد.

وتقدم الجاسم بجزيل الشكر ووافر الامتنان للحضور الكبير الذي لبى دعوة الخطوط الجوية الكويتية لهذا الاحتفال التاريخي، كما أثنى على الرعاة لمشاركتهم الكويتية في تلك الاحتفالية التي تعكسَ اهتمامَهم وتقديرَهم للدورِ الذي لَعَبَتْهُ ولاتزالُ تلعبه الخطوطُ الجويةُ الكويتية في ميادينِ النقلِ الجوي عربياً وعالمياً منذ خمسةٍ وستين عاماً حتى اليوم، سائلاً المولى عز وجل لوطننا دوام الرفعة والأمن والأمان تحت راية قائد نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين، ونؤكد لكم أن الخطوط الجوية الكويتية دائماً في خدمتكم، (وأكيد نقدر).

