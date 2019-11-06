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انطلقت حكاية جديدة ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، بعنوان «بدلة جديدة»، عبر قناة mbc 4، شارك في بطولتها شريف سلامة، رانيا منصور، نورهان منصور، سلوى عثمان، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة. وقالت رانيا منصور بطلة حكاية «بدلة جديدة»، في تصريحات خاصة لـ «بوابة الوفد»: «أقدم دور فتاة تُدعى فرح لها شقيقة توأم هي ملك وتقوم بالدور أختي نورهان منصور وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور ويحقق النجاح المطلوب».

تابعت: «عندما شاهد الجمهور البرومو الخاص بالحكاية ظنوا أن أحداثها تدور في إطار رعب لكنها أقرب للخيال العلمي أكثر وذلك النوع من الدراما لا يُقدم في مصر كثيرًا فهو شيء أشبه بالأعمال التي تُعرض على نتفليكس وأعتقد أنها ستكون تجربة مختلفة على الجمهور».

