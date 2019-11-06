إضاءات

عفوية مطلقة، هكذا هو النجم العربي المصري أحمد الفيشاوي، لذا حينما سألته عن رحيل والده، سرعان ما تغيرت نبرته.. وراحت دموعه تنهمر، وقال «رحيل والدي أشعرني بأنني يتيم حقيقي»، كما عبر عن سعادته للتواجد في الدار البيضاء، مشيراً إلى عدد من أعماله الجديدة، وفي فيلمه «أشباح أوروبا» مع النجمة هيفاء وهبي.

وفي مستهل حديثه مع «النهار» قال النجم المصري أحمد الفيشاوي:

- في غاية السعادة للتواجد، في مدينة «الدار البيضاء» المغربية، وضمن فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، والذي بات اليوم أحد المواعيد السينمائية الحقيقية والمتميزة، وعرض لي خلال حفل الافتتاح فيلم «يوم وليلة» الذي حصد كثيراً من الاهتمام، وكان الفيلم قد عرض في اختتام مهرجان مالمو للسينما العربية وأتوقع عرضه في الأسواق المصرية والعربية خلال الفترة المقبلة.

لاحظت تأثرك عند لقائك النجم الكويتي داود حسين؟

أولاً داود حسين فنان حقيقي ونجم عربي كبير، وقد عرفني به والدي - رحمه الله - وتأثري، أن الجميع الذين التقي بهم، هم أصدقاء والدي.. ويصمت.. ليتابع.. رحيل والدي أشعرني بأنني يتيم حقيقي.. رحيله خسارة كبيرة هو الأب والمعلم والصديق والحبيب.. ليعود إلى «الصمت».

وأحاول تغيير الحوار.. وأسأله.. ماذا عن العفوية التي تتمتع بها ليرد قائلاً:

- لا أصطنع العفوية، فهي أنا.. أنا هكذا عفوي، أمام الكاميرا.. أو خلفها.. أتصرف بكثير من العفوية، وبلا مبالغة.. أكره المبالغة، لا أجد نفسي في الشخصيات التي تتطلب أداءً مبالغاً، لذا، تكون الحلول عندي دائماً من خلال «العفوية» التي أعيشها.. وتنبض بداخلي.

ماذا عن الجديد؟

بعد «يوم وليلة» أنجزت فيلم «أشباح أوروبا» مع المخرج محمد عبدالرحمن حماقي، والفيلم به أيضاً هيفاء وهبي وباسم سمرة وأروى جودة ومصطفى خاطر وأتوقع أن يكون الفيلم في صالات العرض في شهر مارس المقبل.

وكيف ترى حال السينما العربية.. والمصرية؟

المصرية لاتزال حاضرة.. في صالات العرض والمهرجانات، وما أحوجنا إلى المزيد من الاستمرارية، ومهرجان الدار البيضاء، أمن لي مشاهدة مجموعة من الأفلام العربية الجديدة، من عدد من الدول العربية وفرحت بالأعمال القادمة من الكويت والسعودية واليمن وعمان وغيرها من الدول العربية.

كيف ترى المهرجانات السينمائية العربية؟

المهرجانات هي المنصات التي تنطلق منها الأفلام العربية للنقاد والجمهور في كل مكان، واليوم هناك عدد من المهرجانات المهمة ومنها «الجونة» و«القاهرة» و«قرطاج» و«الدار البيضاء» وغيرها.

وفي المحطة الأخيرة، وبمناسبة فوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن فيلمه «يوم وليلة» غرد الفنان أحمد الفيشاوي معبراً عن سعادته بهذا الفوز الذي يحمله مسؤولية إضافية تجاه جمهوره.. وفنه.

