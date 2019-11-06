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قالت فاطمة الرميحي مدير مهرجان أجيال السينمائي والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام «ان الافلام تمنحنا استراحة من حياتنا اليومية، وفرصة لزيارة عوالم جديدة وساحرة. وفي الوقت الذي نكتشف فيه أنفسنا من خلال الشخصيات والأحداث ونجد نقاط تشابه أكثر من نقاط الاختلاف، فإننا نكتشف أيضاً مكامن الروعة في واقعنا. ويجسد محور مهرجان أجيال السينمائي 2019 «اكتشف الأفلام، اكتشف الحياة» فكرة اكتشاف الذات في احتفالية رائعة بجوهر السينما. إن ما تخلفه السينما فينا من تساؤلات، أو مغامرات، أو ملاحظات لجوانب جمالية، أو آمال، من شأنها أن تسهم في إثراء حوار وتبادل إبداعي يرسخ تفاهماً وتواصلاً ثقافياً أعمق بيننا». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للمهرجان بحضور الوسائل الاعلامية

وقالت ايضا: «يوفر المهرجان فرص للجماهير من جميع الأجيال لتحفيز عقولنا بطرق جديدة، ولاستعراض مشاعرنا، والاستمتاع، والتعلم ويرعى المهرجان بيئة من استكشاف الذات والنمو الذي من شأنه أن يلهم الجميع على تحويل حقيقتنا اليومية واكتشاف الحياة كما نكتشف الفيلم».

وتعرض النسخة السابعة من مهرجان أجيال السينمائي الذي ستقدمه مؤسسة الدوحة للأفلام، قائمة مختارة تضم 96 فيلماً من 39 دولة تُظهر قوة السرد القصصي في تغيير نمط التفكير، وتُلهم الجماهير وتحفز المناقشات حول القضايا الحقيقية وذات الصلة التي تؤثر عليهم.

كما سيقدم حفل افتتاح مهرجان أجيال السينمائي هذا العام فيلم المخرج إيليا سليمان «إن شئت كما في السماء» الذي حصل على تمويل مشترك من المؤسسة ويروي الفيلم الكوميدي الساخر قصة إيليا وتجربته بعد مغادرة فلسطين للبحث عن بلد بديل. ويتحول الوعد بحياة جديدة إلى مجموعة من الأخطاء ضمن إطار كوميدي. ومهما ابتعد البطل من باريس إلى نيويورك، ظل في ذهنه شيء يذكره بوطنه الأم. الفيلم هو قصة كوميدية تبحث في موضوع الهوية والجنسية والانتماء. فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم وجائزة النقاد «فيبريسكي» في مهرجان كان السينمائي 2019.

ويستمر مهرجان أجيال السينمائي في تقديم المخرجين من جميع الخلفيات ومراحل حياتهم المهنية. يتألف البرنامج المتنوع من 23 فيلما طويلا و73 فيلما قصيرا، من بينها 50 فيلما من العالم العربي و 56 فيلما من إخراج صانعات أفلام ويضم البرنامج المخرجين المفضلين للمهرجان وأولئك الفائزين بجوائز مثل فيلم وليد مؤنس 1982الحائز على جائزة نابتك في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2019؛ والفيلم الحائز على جائزة مهرجان صندانس السينمائي، الوداع من إخراج لولو وانغ؛ والفيلم الحائز على جائزة الحكام الكبرى من مهرجان صندانس السينمائي 2019 لأفضل فيلم وثائقي، أرض العسل من إخراج لوجوبومر ستيفانوف وتمارا كوتيفسكا، ومن أجل سما من إخراج وعد الخطيب وإدوارد واتس، وهو الفيلم الحائز على جائزة العين الذهبية لأفضل وثائقي في مهرجان كان السينمائي 2019.

يسلط أجيال 2019 الضوء على الأصوات الصاعدة من السودان في قسم التركيز على السودان الذي سيقدم فيلمين حائزين على جوائز من إخراج الأصوات السينمائية الصاعدة في البلاد، الحديث عن الأشجار (2019)، وهو فيلم وثائقي مدعوم من مؤسسة الدوحة للأفلام للمخرج صهيب قسم الباري، وفيلم ستموت في العشرين للمخرج أمجد أبو العلاء (2016) الذي تلقى دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام والحائز على جائزة أسد المستقبل (لويجي دي لورينتيس) لأفضل أول فيلم روائي طويل في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في نسخته 76.

في السنة الخامسة لأحد العروض السينمائية الأكثر تفرداً في العالم، تعود تجربة عروض أجيال الشاملة بخمسة أفلام قصيرة تدعمها مؤسسة الدوحة للأفلام من المواهب السينمائية الواعدة في قطر.

بالتعاون مع معهد دراسات الترجمة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة، تم تقديم العرض المعدل للاحتفال باليوم الدولي للأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة الأفلام المشاركة في منافسة لجنة الحكام في مهرجان أجيال 2019 تضم 15 فيلما طويلا ومجموعة من البرامج القصيرة. هذا العام، لدينا 400 حكم من 41 جنسية من بينهم 48 سيأتون

إلى الدوحة للمشاركة من أرمينيا، إيطاليا، البوسنة والهرسك، الأردن، تركيا، تونس، العراق، عمان، فلسطين، الكويت، لبنان، المملكة المتحدة، الموزنبيق و الهند.

