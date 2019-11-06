علم ومعرفة

افتتح الأمين العام العام للمجلس الوطني كامل العبد الجليل المعرض الأرميني «سيمفونية الألوان» بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش والأمين العام المساعد لقطاع المالية والإدارية د.تهاني العدواني.. وعدد من الدبلوماسيين وأعضاء الجالية الأرمينية.

وتزينت قاعة أحمد العدواني بروح أرمينية وبألوان زيتية رسم فنانون من أرمينيا لوحاتهم التشكيلية ضمن المعرض الفني المميز الذي ينظمه (ارمينيان ارت) بالتعاون مع (ارامي ارت غاليري) لابراز ابداعات الفنانين الارمن.

والمعرض يستمر خمسة ايام ويضم لوحات لاشهر فناني ارمينيا منهم ارا اليكيان وروبين ابوفيان واغور برون وسركيس هامالباشيان ودارون موراديان وتيكران ماتوليان ومارات مارغاريان وروبين كريكوريان وارام هاكوبيان وارتور شرفيان وافيتيس خجادريان.

