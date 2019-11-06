علم ومعرفة

أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) في الكويت ، راعي جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، القائمة القصيرة لدورتها الرابعة 2018-2019، التي ضمّت خمس مجاميع قصصية من أصل 209 مجاميع ترشحت للجائزة.

واجتمعت لجنة التحكيم برئاسة الإسباني د. لويس ميغيل كانيادا، وعضوية كل من: د. سعيد الوكيل، ود. عبدالرزاق المصباحي، د. رامي أبوشهاب، والكاتبة باسمة العنزي، لاختيار القائمة القصيرة وفق المعايير الإبداعية والفنية التي اعتمدتها اللجنة منذ تشكيلها في الأول من شهر أبريل الفائت. وذلك بالتحقّق من الأسس الفنية التي يجب توفّرها لبناء وشكل القصة القصيرة الحديثة. وقد أخذت اللجنة في الإعتبار القواعد الأساسية للجائزة التي تتوافق مع رؤية الجائزة وأبرزها الشفافية والنزاهة والموضوعية.

ووقع الاختيار على خمس مجموعات قصصية من خمس دول عربية، على النحو التالي:

- احتراق الرغيف - وفاء الحربي - السعودية - عن دار ميلاد للنشر.

- الساعة الأخيرة - سفيان رجب - تونس - عن دار ميارة للنشر.

- صرخة مونش - محمود الرحبي - عُمان - عن الآن للنشر والتوزيع.

- الطلبية C345 - شيخة حسين حليوي - فلسطين - عن منشورات المتوسط.

- مدن تأكل نفسها - شريف صالح مصر ـ عن دار بتانة.

وستُقيم جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM)، احتفاليتها للدورة الرابعة وإعلان الفائز في حرمها الجامعي، في الأسبوع الأول من الشهر القادم، ويرافق ذلك نشاط ثقافي عربي غني، بحضور مجموعة من الأدباء والمترجمين والناشرين العرب والعالميين بما يؤكد حرص دولة الكويت على دعم المشهد القصصي العربي، وإيصاله إلى العالمية.

