علم ومعرفة

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عن اختيار ألمانيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ31 والتي تعقد عام 2021، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب والذي يعدّ أكبر وأهم معرض كتاب يختصّ في صناعة الكتاب والنشر على الصعيد العالمي.

ووقّع الاتفاقية سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ويورغن بوز، المدير التنفيذي لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، بحضور عبدالله الهاملي، رئيس القسم السياسي والدبلوماسية العامة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة علي بن تميم، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية، وعبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وفيصل الشيخ، مدير إدارة المعارض والبرامج في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وكلوديا كايزر، نائبة مدير معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

من المتوقع أن تستقطب مشاركة ألمانيا في الدورة 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب عدداً كبيراً من الناشرين، ويصاحبها مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة، من شأنها تعزيز جسور التواصل والتحاور الثقافي عبر توفير فرصة للتبادل المعرفي والتعرف عن كثب على الثقافية الألمانية، بما فيها الأدب والتاريخ والفلسفة والفن والموسيقى والتجارة والصناعة التي تشتهر بها ألمانيا عالمياً.

