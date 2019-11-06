عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: وقعت الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الرياض امس بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد على «اتفاق الرياض». وأكد الأمير محمد بن سلمان في الكلمة الافتتاحية، التي سبقت التوقيع، ان «الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين». وقال انه «يأمل ان يكون الاتفاق سيكون فاتحة جديدة لاستقرار اليمن»، موضحا ان الاتفاق «خطوة نحو الحل السياسي وانهاء الحرب في البلاد». وأكد ان «شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية». وأضاف ولي العهد السعودي «حققنا الكثير لأمن اليمن والمنطقة، وسنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني». وأشاد ولي العهد السعودي بدور الامارات في انجاز اتفاق الرياض. وقال ان «الامارات قدمت تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنود السعودية ودول التحالف». وتم التوقيع رسميا على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. وشهد التوقيع عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية. وعلق وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، د. أنور قرقاش، على اتفاق الرياض بأنه «يوم تاريخي بكل معنى الكلمة». ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد. وينص الاتفاق ضمن ابرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية الى عدن في غضون 7 ايام، وتوحيد جميع التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه. من جانبه، قال الزبيدي على موقع المجلس بالانترنت «نثق بشكل مطلق في حكمة خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، لذلك كنا حريصين على نجاح وساطة المملكة وجهودها من اجل السلام». وأضاف «نوقع على اتفاق عادل حافظنا فيه على ثوابتنا الوطنية.. من اليوم سيتم توجيه وتركيز الجهود العسكرية نحو صنعاء لمحاربة ميليشيات الحوثي ولا شك ان تنفيذ اتفاق الرياض سيمكننا من تحقيق انتصارات جديدة ضد التمدد الايراني». ومن المبادئ الأساسية التي سينص عليها الاتفاق:

الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي.

وقف الحملات الاعلامية المسيئة.

توحيد الجهود تحت قيادة التحالف لانهاء انقلاب الحوثي.

مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش.

تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي.

ومن الترتيبات السياسية والاقتصادية:

تباشر الحكومة اعمالها من عدن خلال 7 ايام من الاتفاق.

تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وصرف الرواتب.

ايداع موارد الدولة في البنك المركزي بعدن والصرف بموجب الميزانية.

تفعيل اجهزة الرقابة ومكافحة الفساد واعادة تشكيل المجلس الاقتصادي.

تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب.

اختيار الوزراء ممن لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة.

تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن خلال 15 يوما.

تعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوما.

تعيين محافظين ومدراء امن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما.

من جانبه قال مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية الأسبق عبدالملك المخلافي ان الحوثيين يعيشون حالة قلق وترقب لتنفيذ اتفاق الرياض كونه سيوحد جهود اليمنيين لمواجهة المشروع الايراني وانهاء انقلاب المليشيات في اليمن. واعتبر المخلافي ان وجود قوات التحالف بقيادة السعودية على الأرض والاشراف المباشر على اتفاق الرياض يشكل ضمانة حقيقية لتنفيذ الاتفاق.

