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بغداد - الوكالات: قتلت قوات الأمن العراقية ثلاثة اشخاص عندما فتحت النار على محتجين في جنوب العراق فيما واصل الآلاف مشاركتهم في اكبر موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ عقود والتي ارتفع عدد ضحيايها الى نحو 260 شخصا.

وذكرت مصادر امنية وطبية ان قوات الأمن قتلت شخصين وأصابت 12 في الشطرة على بعد 45 كيلومترا شمالي مدينة الناصرية في جنوب البلاد. وقالت مصادر في مستشفى ان القتيلين لفظا انفاسهما متأثرين باصابات بالرصاص في الرأس. وأفادت مصادر امنية ان المحتجين حاولوا مهاجمة منزل مسؤول حكومي كبير. كما قُتل محتج ثالث وأصيب 34 آخرون عندما فتحت قوات الأمن النار على محتجين اعتصموا عند مدخل ميناء ام قصر الرئيسي المطل على الخليج. وأوقف الاعتصام العمليات في الميناء الواقع قرب مدينة البصرة المنتجة للنفط منذ يوم الأربعاء الماضي. وفي وقت لاحق نقلت قناة «العربية»،عن مراسلها ان المتظاهرين العراقيين سيطروا بشكل شبه كامل على ميناء ام قصر. وفرض مسؤولو الأمن في البصرة حظر تجول في الساعة العاشرة مساء الاثنين تقريبا في محاولة اولية لتفريق الحشد، وقالوا انهم سيستخدمون القوة اذا لزم الأمر لفض الاحتجاج. وهدد المعتصمون برفع سقف التظاهرات باعتصامات جديدة بالقرب من المنشآت النفطية والمناطق الحيوية كورقة ضغط على الحكومة المركزية من اجل الدفع بها نحو الاستقالة، فيما اعلن شيوخ العشائر انضمامهم وتأييدهم لمطالب المتظاهرين.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية ان لجنة التعديلات الدستورية بدأت اول اجتماعاتها امس فيما قال «المرصد العراقي» ان السلطات العراقية نفذت حملة اعتقالات وصفها بـ«الكبيرة» ليل الاثنين الثلاثاء في منطقتي العلاوي والصالحية وسط بغداد. وبحسب شهود عيان فان ملثمين بسيارات حكومية اعتقلوا متظاهرين كانوا في طريقهم لساحة التحرير.

من جهتها قالت البعثة الأممية في بغداد ان احباط الشعب العراقي لا ينبغي الاستهانة به او قراءته بشكل خاطئ، معبرة عن استيائها من استمرار سفك الدماء في العراق، التي وصفته بالمروّع. ودعت البعثة الأممية في بغداد، الى حماية المتظاهرين السلميين مشددة على ضرورة اطلاق حوار وطني في العراق، مع دخول الاحتجاجات اسبوعها الخامس. \

الى ذلك ذكرت الحكومة العراقية امس ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي عقد اجتماعا امنيا رفيعا بحضور رئيسي مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب ووزيري الداخلية والدفاع وعدد من القادة الامنيين لبحث تطورات الوضع الامني مع تزايد حدة الاحتجاجات في البلاد. واوضحت الحكومة في بيان ان «الاجتماع بحث تطورات الاوضاع والاجراءات اللازمة لمعالجة الازمة وتم فيه تأكيد دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة بفرض الامن في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات». من جانبها دعت مفوضية حقوق الانسان العراقية الى حوار وطني برعاية الامم المتحدة لمعالجة ازمة الاحتجاجات في البلاد وحقن الدم العراقي.

