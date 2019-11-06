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بيروت- الوكالات: استمرت امس وتيرة الاحتجاجات في لبنان لليوم الـ20 على التوالي متخذة منحى تصاعديا بهدف الضغط على السلطة للاسراع بتشكيل حكومة جديدة تعالج الاوضاع الاقتصادية والمعيشة في ما شن الجيش حملة واسعة لفتح الطرق المغلقة.

وكانت وتيرة الاحتجاجات قد تصاعدت في اليومين الماضيين بعدما تراجعت حدتها اثر استقالة الحكومة الأسبوع الماضي بسبب تأخير دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة. وعادت الاحتجاجات لتتصاعد باغلاق مزيد من الطرق الرئيسة والفرعية واقفال المؤسسات والمدارس والمصارف والدعوة في بعض المدن للعصيان المدني مع بروز دعوات من قبل محركي المتظاهرين للتوجه نحو تنظيم اعتصامات امام المؤسسات والادارات العامة الحيوية. وذكرت غرفة التحكم المروري التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية امس ان الطرق الرئيسية التي تربط بيروت بالشمال والجنوب والبقاع شرقا قطعت في اكثر من منطقة كما قطعت عدد طرق داخل العاصمة نفسها قبل ان يعود الجيش الى فتح القسم الأكبر منها لاحقا.

وذكرت مصادر ان الجيش اعاد فتح الطريق الساحلي الرئيسي شمالي العاصمة بيروت بالقوة، وفكك نقطة الاعتصام والخيم التي اقامها المحتجون منذ اسبوعين هناك. واعتقلت قوى الأمن 4 شبان حاولوا اعتراض الجيش ومنعه من فتح عند الشارعين الغربي والشرقي في الطريق الساحلي الرئيسي عند محلة جل الديب. وذكرت المصار ان الجيش استقدم جرافات وآليات لاعادة فتح الطرقات المقفلة وقام بتفريق المحتجين امام شركة مياه طرابلس وأزال خيم الاعتصام من ساحة ايليا في مدينة صيدا جنوب البلاد، كما ازال خيم الاعتصام في ساحة ساسين- الأشرفية في بيروت.

في المقابل قرر المتظاهرون تنفيذ اعتصامات امام المؤسسات العامة والمصارف المركزية والبنوك التجارية ومكاتب شركات الاتصالات. وتأجلت جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة امس في وقت دعت مجموعات الحراك الشعبي للاعتصام عند مدخل مجلس النواب في ساحة النجمة.

وأصدرت مجموعة «لحقي» بيانا امس يحدد ما وصفته بـ»مطلب الناس الواضح» الذي تم التعبير عنه في مظاهرات لبنان. وحددت المجموعة، وهي احدى الجهات المنظمة للاحتجاجات التي انطلقت في منتصف اكتوبر الماضي المطالب بتشكيل حكومة مصغرة، من خارج قوى السلطة.

وقالت ان الحكومة المصغرة عليها ان تقوم بثلاث مهام محددة هي: الأولى ادارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام واقرار قانون يحقق العدالة الضريبية. اما المهمة الثانية فتتمثل باجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب. والمهمة الثالثة القيام بحملة جدية لمناهضة الفساد، من ضمنها اقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة.

وأشار بيان «لحقي» الى ان الشارع اسقط حكومة الضرائب مضيفا انه «لن يقبل بعودة اي طرف من الأطراف المتعاقبة على السلطة او حلفائهم من القوى التي كانت جزءا من منظومة المحاصصة والفساد».

