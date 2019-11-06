عربيات ودوليات

الدوحة كونا: اكد امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امس ان منطقتنا الخليجية تشهد أحداثا متسارعة وتطورات بالغة الدقة والخطورة تهدد امن واستقرار المنطقة. واضاف الشيخ تميم في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي 48 لمجلس الشورى القطري ان «ذلك يستوجب على دولنا والمجتمع الدولي مضاعفة الجهود لوقف التدهور واعتماد الحوار اسلوبا لحل الخلافات». واوضح «اخترنا في سياستنا الخارجية استراتيجية تنطلق من الموازنة بين مبادئنا الراسخة وامننا ومصالحنا الاقتصادية كل هذا في اطار تحديد موقعنا الحضاري والجغرافي والاستراتيجي في هذا العالم ومعرفة قدراتنا». واشار الشيخ تميم الى ان قطر اختارت ان تلعب دور المسهل للحوار والحلول العادلة وتسوية المنازعات بالطرق السلمية وشاركت في كافة الجهود الدولية والاقليمية التي تسعى الى تحقيق التعايش السلمي وحماية البيئة ومحاربة الفقر وفي جميع الجهود الرامية الى مكافحة الارهاب ومسبباته.

وذكر ان «اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 كانت فرصة مناسبة لنذكر المجتمع الدولي بالاهمية الاستراتيجية لمنطقتنا الخليجية التي تحتم تحقيق الاستقرار السياسي والامني فيها وهي غاية لن تتحقق الا بالطرق السلمية واخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل دون استثناء».

من جهة ثانية قال امير قطر ان السلام في منطقة الشرق الاوسط لا يمكن تحقيقه دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة. واوضح الشيخ تميم ان في مقدمة تلك الحقوق اقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومن ثم «فان تطبيع العلاقات مع اسرائيل دون حل عادل لقضية فلسطين مجرد سراب». وفي الشأن السوري اكد الشيخ تميم موقف بلاده الثابت بضرورة ايجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية وفقا لبيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254) بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها. وجدد رفض بلاده للقرار الاسرائيلي الرامي الى تكريس سيادة اسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وفيما يتعلق باليمن طالب الشيخ تميم القوى الفاعلة في المجتمع الدولي بالعمل على توفير الظروف المناسبة لاستئناف الحل السياسي على اساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن رقم (2216) ومساعدة اليمنيين على التحاور فيما بينهم دون تدخلات خارجية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الامن والاستقرار.

اما بشأن الاوضاع في ليبيا اكد الشيخ تميم ضرورة تحقيق الوفاق الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي بمنأى عن اي تدخل خارجي مجددا دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها والوصول الى تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة اراضيها وتحقق تطلعات شعبها في الامن والاستقرار. وثمن الخطوات الايجابية التي تحققت في العملية السياسية السودانية وآخرها تشكيل الحكومة السودانية مجددا دعم بلاده لها لتلبية طموحات الشعب السوداني كافة.

