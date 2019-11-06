عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلنت ايران امس استئناف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة، في تراجع اضافي عن التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015. والاجراء الذي كشف عنه الرئيس الايراني حسن روحاني يأتي غداة انتهاء المهلة التي حددتها ايران لشركائها في الاتفاق النووي الذي وقع في فيينا لكي تساعدها في الالتفاف على عواقب انسحاب الولايات المتحدة بشكل آحادي من الاتفاق عام 2018. وقال روحاني في خطاب القاه في مناسبة افتتاح مصنع «الحرية» للابداع ان ايران ستستأنف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم في مصنع «فردو» على مسافة حوالى 180 كيلومترا الى جنوب طهران، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق النووي. وذكر روحاني في خطابه بان ايران لديها بموجب الاتفاق في مفاعل فردو 1044 جهازا للطرد المركزي من الجيل الأول آي آر 1 «تدور دون ضخ الغاز فيها». وتابع «سوف أطلب من منظمة الطاقة الذرية (الايرانية) أن تبدأ بضخ الغاز في هذه الأجهزة» مؤكدا «سنتخذ الخطوة الرابعة والجديدة» الاربعاء. لكنه لفت الى أن «نشاطاتنا النووية الجديدة تتم أيضا باشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى النشاط الذي سنبدأه».

وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» بعمليات مراقبة للنشاطات النووية الايرانية وفق نظام هو الأكثر صرامة الذي طبقته هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة حتى الآن.

من جهة أخرى، أمهل روحاني الدول التي لا تزال ملتزمة باتفاق فيينا (الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، شهرين اضافيين لتلبية مطالب ايران، والا فستتخلى بلاده عن المزيد من الالتزامات.

«لدينا فرصة للتفاوض مرة أخرى في الشهرين المقبلين، وسوف نتفاوض مرة أخرى» مضيفا انه «اذا وجدنا الحل المناسب لرفع العقوبات، وتمكنا من بيع نفطنا بسهولة، واستخدام الأموال في البنك، ورفع العقوبات الأخرى على التأمين والمعادن، سنعود الى الوضع السابق». وأعربت روسيا عن قلقها ازاء قرار ايران. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين «اننا نراقب بقلق تطور الوضع» مضيفا «نحن نؤيد الحفاظ على هذا الاتفاق». لكن بيسكوف أكد أنه «يتفهم القلق» الايراني ازاء العقوبات الاميركية «غير المسبوقة وغير الشرعية» المفروضة على طهران. من جانبها، قالت الخارجية الفرنسية، ان الاعلان الايراني عن تقليص جديد للالتزامات النووية مخالف للاتفاق، مؤكدة أنها ستنتظر الآن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة ايران. وقالت الخارجية الفرنسية انها لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، ودعت ايران للعدول عن قراراتها. وقال روحاني بهذا الصدد «خطوتنا الرابعة، مثل الخطوات الثلاث الأخرى، يمكن العودة عنها، حينما تنفذ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها كاملة، فاننا سنعود الى التزاماتنا الكاملة».

