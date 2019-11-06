عربيات ودوليات

واشنطن- طهران الوكالات: فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على تسعة من مساعدي المرشد الأعلى في ايران آية الله علي خامنئي وهيئة أركان الجيش واتهمت هؤلاء بالضلوع في «زيادة مستوى القمع في البلاد وخارجها». وقالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان ان العقوبات التي فرضتها تهدف الى «منع تدفق الأموال الى شبكة الظل من مستشاري خامنئي للشؤون العسكرية والخارجية الذين ظلوا طوال عقود يضطهدون الشعب الايراني ويصدرون الارهاب ويطورون سياسات مزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم».

وأضاف البيان أن هذه العقوبات تتزامن مع حلول الذكرى الأربعين لاقتحام مسلحين ايرانيين السفارة الاميركية في طهران واحتجازهم 50 أميركيا كرهائن لمدة 444 يوما عقب الثورة الايرانية عام 1979. ونقل البيان عن وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوشين قوله «تستهدف وزارة الخزانة المسؤولين غير المنتخبين الذين يحيطون بالزعيم الايراني الأعلى خامنئي وينفذون سياساته المزعزعة للاستقرار».

في المقابل اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية أن العقوبات الأميركية «دليل عجز أميركا وفشلها في استخدام الآليات الدبلوماسية».وندد المُتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بالحظر الأميركي، قائلا ان «ادمان الادارة الأميركية فرض الحظر الأحادي من قبل ساستها يأتي في أجواء مُنفعلة للغاية، حيث تبادر الى الاعلان عن حظر جديد أجوف من أجل تسكين آلامها والفرار من الاحباطات الناجمة عن الفشل في مواجهة الارادة الصلبة للشعب الايراني».

ووصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية بيان البيت الأبيض بأنه «وقح ومحاولة لقلب الحقائق ... ويسعى لفتح ملف مغلق عبر أساليب التحريض والضوضاء وخالية من الأدب والدبلوماسية» وفقا لما نقلته وكالة أنباء «فارس» الايرانية شبه الرسمية.

