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واشنطن الوكالات: وافق البرلمان المصري مبدئيا على قانون حماية البيانات الشخصية بعد عامين تقريبا من طرح الفكرة للمرة الأولى، واستمرار المناقشات مع عدد من الجهات المعنية والمخاطبة بهذا القانون.

ويهدف القانون في فلسفته العامة وفق ما ذكره المشرعون «ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة الكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيته، وتطبيق اطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم».

وينص القانون ضمن مواده على انشاء جهاز لحماية البيانات الشخصية تكون مهمته منح التراخيص المختلفة وايقافها للشركات، والاشراف على تطبيق القانون وتطوير أدوات حماية البيانات الشخصية، ويتكون الجهاز من ممثلين لوزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والرقابة الادارية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واثنين من الخبراء يعينهم وزير الاتصالات.

الموافقة المبدئية على القانون لم تتضمن مادته الثالثة والتي تحدد الجهات المستثناة من هذا القانون، وأرجئت لاعادة صياغة الجزء المتعلق ببيانات البنك المركزي، والذي لم يتحدد الى الان ما اذا كان سيتم استثناء بيانات العملاء المصرفية من هذا القانون أم لا.

وقالت النائب مي البطران عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان المصري لقناة «الحرة» ان القانون ضرورة لحماية البيانات وبالتالي حماية الانسان، ففي عصر المعلومات الذي نعيش فيه الان باتت المعلومات هي القوة الحقيقية ومسألة تأمينها هي مهمة للدولة ضمن مهامها في حماية مواطنيها.

وأضافت البطران ان القانون يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار في مراكز البيانات مع وجود البيئة القانونية القوية التي تحافظ على هذا الاستثمار، وان الهدف من القانون في المقام الأول هو حماية بيانات المواطن المصري وغير المصري وحماية الاستثمار في مجال البيانات، فمن غير المعقول أن تستثمر أي شركة في دولة لا تحمي البيانات الخاصة بمواطنيها أو بالشركات المتواجدة على أرضها.

وقللت البطران من الانتقادات الموجه للقانون بتشديد العقوبات بالحبس قائلة ان سرقة البيانات واساءة استغلالها هي جريمة لا تختلف عن أي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون المصري، وبما أن البيانات أصبحت بترول القرن الحادي العشرين فيجب أن تكون العقوبات رادعة، خصوصا أنها ستطبق وفق معايير قانونية تتحقق من توفر نية اساءة الاستغلال أو السرقة وتتدرج في العقوبة.

وحول تشكيل جهاز حماية البيانات الشخصية من ممثلين لوزارة الدفاع والداخلية والمخابرات والرقابة الادارية والتخوفات من سيطرة الأجهزة الأمنية على البيانات، أجابت عضو لجنة الاتصالات في البرلمان ان المواطنين يقدمون بياناتهم الشخصية بجميع تفاصيلها الى الشركات التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي وبكل ثقة رغم أنه ثبت أكثر من مرة تعرض هذه البيانات للاختراق، فكيف لا يمكن الوثوق بحفظ بياناتهم لدى الدولة؟ مضيفة أن مصر تتحول الى دولة رقمية تنقل جميع بياناتها عبر مختلف الوسائل الرقمية، وهذا التحول الكبير يستدعي بالضرورة اجراءات تأمين للبيانات ليس فقط من أجل اليوم وغدا وانما من أجل العقود القادمة.

الحماية أم الجباية؟

من جهته، انتقد النائب شريف فخري عددا من مواد القانون رغم اقراره بأهمية اصدار القانون وان مصر لايمكن أن تتم مراحل التحول الرقمي الذي تسعى اليه دون وجود هذا القانون، وانه خطوة ايجابية تستكمل قوانين أخرى مثل قانون الجريمة الالكترونية.

وقال فخري لـ»الحرة» انه لايوافق على عدد من المواد في القانون خصوصا أنه يرى أن الأولوية يجب أن تكون لحماية البيانات وليس لجباية الأموال من الشركات العاملة في مجال البيانات، فبدلا من التركيز على تفصيل الرسوم والغرامات وتشديد العقوبات كان من الاولى التركيز على كيفية حماية البيانات، كما أنه يجب الفصل بوضوح بين مشروعية امتلاك البيانات والتعامل معها وبين اساءة استخدامها.

وانتقد النائب أيضا انشاء مركز جديد يختص بمهمة حماية البيانات الشخصية قائلا ان ذلك يزيد من البيروقراطية التي تسعى مصر للتخلص منها، وان عمل هذا المركز يتقاطع مع عمل جهات تنفيذية ورقابية متعددة.

قائمة الانتقادات لم تقف عند هذا الحد بل أضاف انه من غير المنطقي مطالبة الشركات العاملة في مجال معالجة البيانات والتي تمتلك «سيرفرات تخزين» خارج مصر بافتتاح مكاتب تمثيل لها داخل مصر، لانها غير مجبرة على ذلك لان جميع البيانات تخزن على سحابات الكترونية ويتم التعامل معها من أي مكان في العالم.

