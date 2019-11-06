عربيات ودوليات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حرصه على نجاح مفاوضات سد النهضة.

وقال ترامب انه سيستقبل شخصيا وزراء خارجية مصر واثيوبيا والسودان فى المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل المفاوضات اليوم، تأكيدًا على حرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج ايجابية وعادلة، تحفظ حقوق جميع الأطراف، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وأضاف راضي أن الاتصال تناول كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسيان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن المنتظر أن تستضيف الولايات المتحدة في اليوم محادثات حول سد النهضة، الذي شارفت اثيوبيا على الانتهاء من بنائه.

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق من الشهر الجاري انه يدعم المحادثات للتوصل الى اتفاق دائم «يحترم الحقوق المتبادلة في مياه النيل».

وتأتي هذه التطورات بعد فشل المحادثات بين مصر واثيوبيا والسودان لتسوية خلافاتهم حول مشروع سد النهضة الاثيوبي.

وتقول مصر ان ملء خزان السد العملاق سيؤدي الى تقليص حصتها من المياه بشكل حاد، ودعت الى وساطة دولية للمساعدة في التوصل لاتفاق «عادل ومتزن».

