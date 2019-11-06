دوليه

ستكون فرق باريس سان جرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني أمام فرصة حسم التأهل الى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بحال حققت نتائج إيجابية اليوم في الجولة الرابعة. في المجموعة الأولى، سيضمن الفريق الباريسي التأهل الى الدور المقبل بحال تمكن من الفوز على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، أو بحال تعادله وفوز ريال مدريد الإسباني على ضيفه غلطة سراي التركي. وحقق فريق المدرب الألماني توماس توخل في مباراة الذهاب في الجولة الثالثة فوزا ساحقاً خارج ميدانه على الفريق البلجيكي بخماسية نظيفة، ما يجعله مرشحا لتكرار الفوز على ملعب «بارك دي برانس» في باريس اليوم.

ويتصدر سان جرمان ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاثة انتصارات)، أمام ريال الثاني مع أربع نقاط، وكلوب بروج الثالث مع نقطتين، وغلطة سراي صاحب المركز الأخير مع نقطة وحيدة. من جهته، يسعى الفريق الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (13 مرة) لاستعادة هيبته وصورة البطل التي فقدها في الموسم الماضي لصالح ليفربول الإنكليزي. وخلال مبارياته الثلاث في المسابقة هذا الموسم، اكتفى ريال مدريد بتحقيق فوز بهدف وحيد على الفريق التركي، وتعادل صعب مع بروج 2-2 بعدما كان متأخراً حتى الدقيقة 55 بثنائية نظيفة، وخسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام سان جرمان في الجولة الأولى.ويخوض بايرن ميونيخ أولى مبارياته بعد إعفاء الكرواتي نيكو كوفاتش من منصبه على رأس الإدارة الفنية بعد النتائج السيئة التي حققها في الفترة الماضية، وآخرها الخسارة أمام اينتراخت فرانكفورت 1-5.وستكون المباراة أمام أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بمثابة اختبار للفريق الذي سيتولى مهمة قيادته هانز-ديتر فليك (المعروف بـ «هانزي») مساعد كوفاتش السابق، لحين اختيار مدرب أصيل. وضمن المجموعة نفسها، سيتعين على توتنهام الإنكليزي تجديد فوزه على مضيفه النجم الأحمر بلغراد الصربي للاقتراب من إحدى بطاقتي التأهل. ولا يختلف وضع مانشستر سيتي بطل إنكلترا عن نظيريه في فرنسا وألمانيا، فهو أيضاً يتصدر مجموعته الثالثة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، وإضافة فوز جديد إلى رصيده يكفيه لحسم عبوره الى الدور المقبل.ويحل سيتي ضيفا على أتالانتا الإيطالي الوافد الجديد إلى دوري الأبطال والذي لم يحقق بعد أي نقطة بعد ثلاث خسارات كان أخرها في ملعب الاتحاد وانتهت بفوز الـ»سيتيزنز» 5-1 في الجولة الثالثة.وتشهد المجموعة مباراة تحديد مصير بين دينامو زغرب الكرواتي وضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني. ولكل من الفريقين أربع نقاط في رصيده، وهما تعادلا في الجولة الماضية 2-2، وفوز أي من الفريقين يمنحه أفضلية الحصول على إحدى بطاقتي دور الـ16. وسيكون يوفنتوس وأتلتيكو أمام امكانية حسم بطاقتي التأهل عن المجموعة الرابعة فيما لو فاز الأول على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي والثاني على مضيفه أيضاً باير ليفركوزن الألماني. ويتساوى الفريقان الإيطالي والإسباني بسبع نقاط مع أفضلية الصدارة لنادي تورينو، مقابل ثلاث نقاط للفريق الروسي، فيما لم ينجح ليفركوزن بحصد أي نقطة.

