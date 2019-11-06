دوليه

ألمح حارس المرمى الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس أول من امس الى أنه عاود التمارين الخفيفة بمفرده على العشب الأخضر، بعد ستة أشهر فقط من تعرضه لأزمة قلبية حادة.ونشر حارس نادي بورتو البرتغالي صورة لحذاءيه الرياضيين المخصصين لكرة القدم عبر حسابه على «تويتر»، وقد بدت عليهما آثار العشب، مرفقة بتعليق جاء فيه «بقيا في الخزانة لمدة ستة أشهر وثلاثة أيام».

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، قام الحارس السابق لريال مدريد بتمارين خفيفة بمفرده لما بين 20 و25 دقيقة، وكان جزءا منها على العشب.ونشر كاسياس في الأسابيع الماضية سلسلة أنباء متعلقة به عبر حساباته على مواقع التواصل، لاسيما بشأن الخطوات التدريجية التي يقدم عليها و»تحسن» حاله الصحية أملا في العودة الى الملاعب، مثل القيام بتمارين المشي أو الاستخدام المحدود لآلات في صالة اللياقة البدنية.

وتعرض كاسياس في الأول من مايو لأزمة قلبية خلال حصة تدريبية لفريقه البرتغالي، استدعت نقله الى المستشفى. وأوضح ناديه حينها أن حارس المرمى عانى من انسداد «حاد» في شرايين القلب. وخضع كاسياس لعملية جراحية طارئة، كشف على إثرها أن مستقبله الكروي غير مضمون.

