دوليه

عيّن نادي سلتا فيغو صاحب المركز الثامن عشر في الدوري الإسباني أول من أمس أوسكار غارسيا مدربا له خلفا لفران إسكريبا المقال من منصبه عقب الخسارة أمام ضيفه خيتافي 0-1 اأول من أمس في المرحلة الثانية عشرة.

وسبق لغارسيا البالغ من العمر 46 عاما، أن خاض تجارب تدريبية عدة، تمكن

خلالها من قيادة كل من ماكابي تل أبيب الإسرائيلي وريد بول سالزبورغ النمسوي الى لقب الدوري المحلي.

وستكون التجربة الأولى مع سلتا فيغو للاعب السابق لنادي برشلونة،

زيارة ملعب كامب نو لمواجهة النادي الكاتالوني حامل اللقب السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وأتت إقالة إسكريبا بعد تلقي سلتا فيغو الخسارة الرابعة على التوالي والسابعة هذا الموسم، وجمع تسع نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات.

