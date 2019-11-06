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بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخة نعيمة الأحمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية رئيس اللجنة المنظمة للدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 20 الى 30 أكتوبر الماضي، مشيدا سموه رعاه الله بالجهود التي بذلتها لإنجاح هذه الدورة والتي جمعت كافة فرق الدول الخليجية تحت سماء الكويت مثمنا سموه الروح الرياضية الأخوية التي تحلت بها الفرق المشاركة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخة نعيمة الأحمد ضمنها سموه حفظه الله خالص تهانيه بمناسبة نجاح الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

