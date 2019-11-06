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وعد رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور بالاستقالة من منصبه وترك النادي إذا لم ينجح في تحقيق الأهداف التي وضعها مجلس الادارة، وذلك رداً على دعوة الأعضاء الثلاثة جاسم المضف وناصر الصفار وحمد بن حيدر لعقد جمعية عمومية غير عادية لطرح الثقة بمجلس الادارة.

وأكد عاشور في تصريح له إن الأعضاء الثلاثة كان كل همهم التسجيل والانتخابات ولا يهتمون كثيراً بالعمل في النادي، وذكر: «قالوا لي سجل لنا وادفع لنا 3 سنوات وافعل ما تريد في النادي».

ورداً على اتهامه بأنه جاء لينتقم من المجلس السابق من خلال الشطب والتسجيل، قال عاشور: «أولا أنا لست وحدي في مجلس الادارة وهنالك أعضاء لهم اسمهم وثقلهم، ثانياً أنا طبقت القانون الذي لم يطبق في السنوات الماضية».

وأوضح: «ليست لي عداوة مع أحد ولم نقم بشطب أحد تعسفاً لكننا طبقنا القانون، فعندما يقوم أحدهم بتوجيه الشتائم إلى أمين السر وإلى أعضاء الجمعية العمومية، فأنا هنا مجبر على تطبيق القانون وشطبه من النادي، فالنادي العربي هو القدوة والأخلاق ويجب على الكل أن يتعلم منه».

وتابع: «يجب أن يعرف الجميع أننا أتينا إلى مجلس الادارة من أجل النادي وليس من أجل أنفسنا، ولن نتخلى عن العربي تحت أي ظرف، سنؤدي المهمة والأمانة التي حملنا إياها أعضاء الجمعية العمومية وهي حمل ثقيل على ظهورنا».

وأردف: « ولا يتصور أحد أنني سأكون مثل غيري وأستمر لسنوات في منصب الرئاسة وأتمسك بالكرسي من أجل الشهرة، لأنني نلتها كلاعب خدم النادي لسنوات طويلة، والجماهير لا زالت لحد الآن تذكرني باللحظات الجميلة لي مع الأخضر».

وأضاف: «كما لا يتصور أحد انني سأحرص على الاستمرار في المنصب إذا لم أحقق طموح الجماهير العرباوية أو كان الوضع سيئاً، لكنني على ثقة تامة بأننا سنقوم بتعديل الوضع وسننجز ونحقق البطولات خاصة الفريق الأول لكرة القدم لأنني على ثقة في نفسي وفي أعضاء مجلس الادارة».

وأضاف: « قد تكون هنالك اخطاء فيما يتعلق بالفريق الأول والمحترفين، لكن ذلك لا يعني أن نهدم النادي، فأي خطأ ممكن أن يتصحح»، مشيراً إلى أنه تعاقد مع أغلى مدرب في تاريخ الكويت، وجلب محترفين بقيمة مليون ونصف المليون دولار.

وأوضح: «السيرة الذاتية للمدرب كانت جيدة، اما المحترفين فأنا شخصياً لم أكن راضياً على بعضهم لكنني أثق في الأخوة باللجنة الفنية التي اختارتهم».

وكان أعضاء مجلس ادارة النادي العربي جاسم المضف وحمد بن حيدر وناصر الصفار عقدوا مؤتمرا صحافيا في ديوان خالد المضف مساء يوم الأحد واعلنوا خلاله ان الجمعية العمومية غير العادية التي تعقد في 28 ديسمبر المقبل، ستطرح ثقة اعضاء الجمعية بمجلس الادارة، بسبب تردي نتائج الأخضر وكذلك تردي الوضع الاداري وتعمد أغلبية الأعضاء سياسة الاقصاء والتهميش وافتعال المشاكل وفق زعمهم.

