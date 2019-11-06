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يسعى كل من الساحل واليرموك والتضامن والشباب إلى التعويض وتحسين المراكز عندما يلتقي الأول مع الثاني والثالث مع الرابع اليوم في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

على ملعب الساحل، يحل اليرموك صاحب المركز الأخير ضيفاً على الساحل الباحث عن النهوض من سقوطه في الجولة الماضية أمام الكويت بخماسية نظيفة.

ورغم أن اليرموك عاد إلى دوري الأضواء هذا الموسم بعد تصدره دوري الدرجة الأولى بفارق كبير عن الساحل الذي رافقه إلى الدرجة الممتازة، إلا أن فريق المدرب هاني الصقر فشل في حصد أكثر من نقطة واحدة وضعته في المركز الأخير، بينما جمع الساحل 7 نقاط مكنته من احتلال المركز السادس بفارق الأهداف عن الشباب.

ونال الساحل الذي يدربه الوطني عبدالرحمن العتيبي إشادة كبيرة بعد العروض القوية التي قدمها منذ انطلاق البطولة وفوزه على النصر والعربي وتعادله مع القادسية بفضل تألق مهاجمه العاجي ديسيري تيتي صاحب الهدفين في مرمى العربي، لكن الفريق تعرض لخسارة قاسية في الجولة الماضية أمام الكويت المتصدر بخماسية نظيفة، وهو بالتأكيد يسعى لاستعادة الانتصارات من أجل عودة الثقة.

في المقابل، يبحث اليرموك عن انتصاره الأول في الدوري ولن يجد فرصة أفضل من مباراة اليوم التي تجمعه مع فريق قريب من مستواه وسبق له مواجهته 4 مرات في الموسم الماضي وفاز في 3 منها. وفي اللقاء الثاني، يبدو وضع الشباب صاحب المركز الخامس مشابهاً للساحل، فبعد العروض الجيدة التي قدمها وفوزه على العربي وكاظمة، تعرض الفريق لخسارة كبيرة أمام النصر 1-4 في الجولة الماضية، وهو يسعى لاستعادة توازنه أمام التضامن الذي يبعد عنه بنقطة واحدة في المركز السابع.

