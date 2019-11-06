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كشف امين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي عن وجود خطط للاتحاد الوطني لافتتاح مراكز جديدة في محافظات الكويت لتعزيز رياضة الاباء والاجداد وزيادة العنصر النسائي فيها. واكد العصيمي على هامش افتتاح البطولة الآسيوية الـ 14 للرماية في قطر اول من امس حرص الاتحاد الكويتي على توفير البيئة المناسبة لتعزيز حضور العنصر النسائي في لعبة الرماية وازالة العقبات التي تواجههن. واضاف ان الاتحاد يحرص على تطوير هذه الرياضة ونشرها في جميع محافظات الكويت مبينا ان هناك فرعا لنادي الرماية بمحافظة الجهراء يشمل رماية المسدس والبندقية اضافة الى مركز شباب الصباحية وميدان رماية مسدس البندقية والقوس والسهم الاولمبي.

واكد وجود جيل ثاني من الرماة الكويتيين الناشئين الابطال الذين يشاركون في هذه البطولة الآسيوية ويمتلكون فرصا كبيرة للمنافسة على مراكز متقدمة فيها معربا عن امله في ان يكملوا مسيرة ابطال الرماية الكويتيين المخضرمين. وقال ان الرماية في الكويت تسير بخطى ثابتة واستراتيجية واضحة وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية الحكيمة والحكومة الرشيدة وجميع الجهات المعنية بالرياضة وخاصة الهيئة العامة للرياضة. وعن البطولة الآسيوية الحالية شدد العصيمي رئيس وفد الكويت على اهمية هذه البطولة في توزيع المقاعد الاولمبية الخاصة بقارة آسيا بمعدل 38 مقعدا اولمبيا، مبينا ان الجميع يطمع في المنافسة والحصول على نتائج متقدمة وحجز مقعد اولمبي. وبين ان رماة وراميات الكويت استعدوا للبطولة من خلال معسكرات مكثفة في ايطاليا والكويت وهم جاهزون للمنافسة في رماية الشوزن والبندقية والمسدس وحصد عدد من المراكز الاولى. واشاد بالجهود التي بذلتها قطر الشقيقة لاستضافة هذا الحدث المهم على الصعيد الآسيوي، معربا عن شكره للاتحاد القطري للرماية على حسن الاستضافة وكرم الاستقبال ورعايتهم لهذه البطولة التي تجمع نخبة من امهر الرماة في آسيا. وتشارك الكويت في البطولة بـ 36 راميا ورامية يشاركون في منافسات رماية المسدس والبندقية للسيدات والرجال.

