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هنأ رئيس الاتحاد القطري للرماية محمد الكواري، الشيخ سلمان الحمود بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الاتحاد الاسيوي للعبة، مؤكدا «ان الشيخ سلمان له جهده الكبير في تطوير الرماية الآسيوية»، كما اشاد الكواري في كلمته اول من امس بمناسبة افتتاح منافسات النسخة الـ14 من البطولة الآسيوية للرماية في الدوحة، بجهود الامين العام للاتحاد الآسيوي دعيج العتيبي الذي يشكل حضورا مشرفا للاتحاد القاري في البطولة بالدوحة.

وكانت انطلقت بالعاصمة القطرية منافسات النسخة الـ14 من البطولة الآسيوية بمشاركة 1000 رامي ورامية يمثلون 32 دولة. وقال الكواري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة «ان الدوحة حظيت باستضافة البطولة في عام 2012 وحققت نجاحا كبيرا والآن تحتضنها الدوحة مرة اخرى بآمال كبيرة من اجل النجاح». واشاد الكواري «بالمشاركة الكبيرة لنخبة ابطال القارة الصفراء في الرماية» متمنيا التوفيق لكل الرماة بتحقيق النجاح والعبور لاولمبياد طوكيو 2020.

