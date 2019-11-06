محلية

تغلب برقان على نظيره الساحل 33-21 أول من امس في انطلاق الجولة الاولى من دوري كرة اليد على صالة الشهيد فهد الاحمد، كما فاز السالمية على الصليبخات بصعوبة 25-24، والنصر على الجهراء 25-23.

وحققت الفرق الفائزة برقان والسالمية والنصر أول نقطتين لها في البطولة، فيما بقي رصيد الفرق المهزومة الساحل والصليبخات والجهراء خالياً من النقاط.

وشهدت الجولة الأولى مستويات مميزة حيث جاءت مباراتين من الثلاثة متقاربتين في المستوى ظلت النتيجة فيهما معلقة حتى الثواني الأخيرة، فيما استطاع برقان فرض هيمنته على لقائه امام الساحل وانهاه بفارق 12 هدفاً.

وتختتم الجولة الأولى من البطولة اليوم باقامة مباراتين تجمعان الشباب مع اليرموك في 05:00، ومنتخب الشباب مع التضامن في 06:30 مساء، وتقام المباراتان على صالة الشهيد فهد الأحمد في منطقة الدعية.

يذكر أن الكويت حصد لقب البطولة في المواسم السبعة الماضية ولم يتمكن أي فريق من هزيمته إذ كانت آخر خسارة له في البطولات المحلية في 16 مايو 2013.

