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أشاد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اول من امس بالنتائج المميزة التي حققها المنتخب الوطني في لعبة الجمباز الايقاعي ضمن منافسات البطولة العربية التي استضافتها تونس اخيرا. وحصد المنتخب في البطولة العربية للجمباز الفني والايقاعي التي اقيمت في القرية الرياضية برادس التونسية ما بين 24 اكتوبر الماضي و1 نوفمبر الحالي 22 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و9 فضيات و7 برونزيات.

وقال الوزير الجبري ان لاعبي المنتخب ظهروا بمستوى مميز في البطولة وكانوا خير ممثلين لوطنهم في البطولة وعلى قدر الطموح والآمال.

واضاف ان لاعبي المنتخب يملكون طاقات كبيرة وطموح لا حد له، متمنيا لهم مواصلة حصد الميداليات في الاستحقاقات الدولية المقبلة والعمل على تطوير مستواهم وتحسين مستوياتهم بالتدريبات لرفع علم البلاد عاليا في مختلف المحافل.

